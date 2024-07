VinFFast bàn giao lô xe điện VF e34 đầu tiên tại indonesia

(NLĐO) - Ngày 13-7, VinFast Auto công bố giao 21.747 ô tô điện trong nửa đầu năm 2024, tăng trưởng 92% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng quý II/2024, VinFast giao 12.058 xe, tăng mạnh 24% so với quý I và 26% so với cùng kỳ năm ngoái.