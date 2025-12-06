VINFUTURE 2025: Tôn vinh khoa học phục vụ nhân loại

Lễ trao Giải VinFuture 2025 được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Hồ Gươm tối 5-12 với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các nhà khoa học đến từ khắp nơi trên thế giới.

VinFuture: Điểm đến của khoa học thế giới

Chia sẻ về các công trình được vinh danh năm nay, GS Richard Friend, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture, cho biết: "Các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025 đã kiến tạo những tiến bộ khoa học mang tính bước ngoặt, đem lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe con người và an ninh lương thực toàn cầu. Từ vắc-xin, chữa trị bệnh di truyền, đến các phương pháp lai tạo giống cây trồng và quy trình canh tác bảo đảm sinh trưởng tối ưu, những thành tựu này cho thấy sức mạnh của khoa học khi được dẫn dắt bởi lòng nhân ái và tinh thần hợp tác xuyên biên giới".

Sau 5 mùa giải liên tiếp thành công, VinFuture đã trở thành một trong những giải thưởng khoa học công nghệ uy tín hàng đầu thế giới: 6.132 đề cử đến từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ tại 5 châu lục, từ đó tôn vinh 48 nhà khoa học kiệt xuất. Các công trình được vinh danh - từ năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, công nghệ y sinh đến những đột phá trong nông nghiệp - đang tạo ra những chuyển biến sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và định hình tương lai của nhân loại. Riêng năm 2025, giải thưởng ghi nhận hơn 1.700 hồ sơ từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, gấp 2,8 lần mùa đầu tiên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (phải, hàng đầu) dự Lễ trao giải VinFuture lần thứ 5 - năm 2025. Ảnh: TTXVN

Lễ trao giải và Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture cũng đã trở thành nền tảng kết nối quen thuộc của tri thức toàn cầu, quy tụ các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và đại diện doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các hợp tác hướng đến tương lai bền vững, nhân văn và thịnh vượng.

Sau 5 mùa giải, Quỹ VinFuture và Giải thưởng VinFuture không chỉ tạo cơ hội và động lực phát triển cho khoa học nước nhà, mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy của các nhà khoa học thế giới.

Góp phần thay đổi thế giới

Giải thưởng chính VinFuture 2025 trị giá 3 triệu USD được trao cho TS Douglas R. Lowy; TS John T. Schiller; TS Aimée R. Kreimer và GS Maura L. Gillison (Mỹ) vì những khám phá và phát triển vắc-xin nhằm phòng ngừa các khối u do vi-rút papilloma ở người (HPV) gây ra. Các nghiên cứu do TS Lowy và TS Schiller thực hiện đã dẫn đến sự phát triển của các loại vắc-xin HPV hiệu quả cao, ngăn ngừa hàng triệu ca ung thư cổ tử cung, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển. Tiếp đó, phác đồ tiêm chủng liều đơn của TS. Kreimer cũng mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận vắc-xin tới người dân.

Song song đó, các nghiên cứu của GS Gillison và TS Kreimer cũng xác định mối liên hệ giữa HPV và ung thư vùng đầu - cổ, một mối đe dọa ung thư đáng chú ý có thể giảm thiểu nhờ tiêm vắc-xin HPV. Thành tựu của họ đã, đang và sẽ tiếp tục cứu sống hàng triệu người trong nhiều thập kỷ tới.

Bên cạnh giải thưởng chính, VinFuture 2025 cũng trao 3 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 USD.

Cụ thể, giải đặc biệt VinFuture 2025 dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển vinh danh GS María Esperanza Martínez-Romero (Mexico) vì những tiến bộ trong nghiên cứu sinh thái vi sinh vật và cơ chế cố định nitơ cộng sinh tại các hệ sinh thái nhiệt đới. Các phát hiện của GS Martínez-Romero đã mở ra hướng nghiên cứu mới về cộng sinh vi khuẩn - cây trồng, có tác động sâu rộng đến nông nghiệp bền vững trong bối cảnh nguồn lực hạn chế.

Giải đặc biệt VinFuture 2025 dành cho nhà khoa học nữ được trao cho GS Mary-Claire King (Mỹ) vì phát hiện gien BRCA1 liên quan đến nguy cơ ung thư vú và buồng trứng, đặt nền móng cho các xét nghiệm di truyền, chương trình tầm soát và điều trị theo hướng cá thể hóa.

Giải đặc biệt VinFuture 2025 dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới đã vinh danh 5 nhà khoa học: GS Venkatesan Sundaresan (Mỹ), GS Raphaël Mercier (Đức), TS Emmanuel Guiderdoni (Pháp), TS Imtiyaz Khanday (Mỹ) và TS Delphine Mieulet (Pháp) vì những đổi mới trong phát triển các loại cây trồng lai có khả năng tự nhân giống, trong đó có cây lúa, từ đó giúp cải thiện năng suất, giảm chi phí và thúc đẩy an ninh lương thực bền vững.

Việt Nam sẵn sàng đồng hành Phát biểu tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết chủ đề của giải thưởng năm nay là Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng, như một lời kêu gọi mạnh mẽ mang tính toàn cầu về sự phát triển, trên tinh thần đoàn kết, tiến bộ, sẻ chia, tạo cơ hội cho mọi người dân, mọi quốc gia. Chủ tịch Quốc hội nhận định thế giới đang đối mặt với nhiều biến động phức tạp: Biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến động kinh tế và cả những rủi ro chưa từng biết tới từ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đòi hỏi mỗi quốc gia phải tìm ra con đường phát triển phù hợp. "Khoa học chỉ thực sự phát huy mạnh mẽ khi có sự hợp tác quốc tế sâu rộng, bình đẳng và bền bỉ" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh; đồng thời cho biết Việt Nam mong muốn cùng cộng đồng các nhà khoa học thế giới đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hợp tác chuyển giao công nghệ và triển khai các mô hình phát triển xanh, phát triển bao trùm. "Chúng tôi sẵn sàng đồng hành với các quốc gia, tổ chức, viện nghiên cứu trên tinh thần cởi mở, trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau. Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các nhà khoa học để các giá trị sáng tạo được sẻ chia và lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế" - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.



