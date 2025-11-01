Vingroup đưa công nghệ hiện đại nhất thế giới vào san lấp nền dự án Vinhomes Cần Giờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vingroup đưa công nghệ hiện đại nhất thế giới vào san lấp nền dự án Vinhomes Cần Giờ

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Công nghệ được tiên phong nghiên cứu bởi kỹ sư Akinori Sakamoto - người từng nhận giải thưởng quốc tế IADC về cải tạo bùn nạo vét.

Công nghệ gia cố bùn san lấp của Nhật Bản  

Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, ngày 31-10, Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ đã ký hợp đồng với liên danh nhà thầu, đại diện là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam (MCIC VIETNAM), để ứng dụng công nghệ gia cố bùn san lấp của Nhật Bản cho dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP HCM).

Đây không chỉ là công nghệ thi công hiện đại bậc nhất thế giới trong việc tạo nền móng vững chắc, mà còn vượt trội trong việc hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo đảm tiêu chí ESG++ đặc biệt khắt khe của dự án.

Công nghệ hòa trộn khí nén K-DPM (Kinetic Dry Pneumatic Mixing) để gia cố nền bùn và thi công lấn biển do AOMI Construction Co., Ltd. – tập đoàn kỹ thuật hàng đầu Nhật Bản chuyển giao độc quyền cho MCIC tại Việt Nam.

- Ảnh 1.

Dự án Vinhomes Green Paradise ứng dụng công nghệ gia cố bùn san lấp của Nhật Bản Ảnh: Lê Tỉnh

Công nghệ được tiên phong nghiên cứu bởi kỹ sư Akinori Sakamoto - người từng nhận giải thưởng quốc tế IADC về cải tạo bùn nạo vét và đã được ứng dụng tại nhiều dự án tầm cỡ trên thế giới như Cảng sân bay Chubu, Cảng Nanao, Sân bay quốc tế Tokyo, Sân bay Tokyo Haneda (Nhật Bản); Sân bay Pudon (Trung Quốc); Vịnh Marina, Sân bay Đông Changi (Singapore); Cảng New York (Mỹ)…

Hạn chế phát thải

 Theo Vingroup, khi ứng dụng công nghệ này, lớp đất bùn sẽ được tận dụng ngay tại chỗ để gia cố nền đất thông qua việc sử dụng dòng khí áp lực cao để trộn đều bùn nạo vét với xi măng và phụ gia đặc biệt.

Quá trình biến bùn thải thành vật liệu san lấp được diễn ra khép kín, nhanh chóng và chính xác, có thể thi công ngay trên sà lan giữa biển hoặc trên bờ.

Chỉ sau 5 giờ, lớp bùn mềm sẽ dần cứng hóa để có thể đi lại trên bề mặt và sau 28 ngày sẽ cứng hóa 100%, đủ tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp và nền móng công trình.

So với thi công bơm hút cát thông thường, chi phí ổn định bề mặt bằng công nghệ K-DPM cao gấp 5-10 lần, tuy nhiên, giá trị bền vững mà công nghệ mới mang tới cho vùng biển Cần Giờ là vượt trội.

Cụ thể, khối lượng bùn phải xử lý tại chỗ sẽ được giảm thiểu tối đa, từ đó hạn chế phát thải gián tiếp từ quá trình vận chuyển, giảm ô nhiễm mùi và nước rò rỉ ra môi trường xung quanh và không bị phụ thuộc vào cát tự nhiên.

Công nghệ này còn góp phần xanh hóa ngành hàng hải và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong xây dựng hạ tầng ven biển.

Ngoài ra, các khu vực có túi bùn hoặc có nền địa chất yếu cũng sẽ được xử lý bằng công nghệ này để tạo sự ổn định, tăng độ cứng, không lún sụt, không bị trôi.

Bên cạnh công nghệ cải tạo và gia cố bùn, trong quá trình xử lý nền, Vinhomes Green Paradise còn ứng dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào – đắp đặc biệt, tức là phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp cho phần đất liền.

Đây là giải pháp tối ưu tài nguyên, hạn chế tối đa việc khai thác ngoài khơi, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh trong giai đoạn san lấp.

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho công trình lấn biển, dự án sử dụng công nghệ kiểm soát mực nước tiên tiến được tư vấn bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Hà Lan – “người khổng lồ” trong các dự án lấn biển, trị thủy và phát triển hạ tầng ven biển. 

Tại buổi tọa đàm Siêu đô thị ESG ++ do Tập đoàn Vingroup tổ chức sáng 23-10, bà Phan Thiên Lý, Giám đốc kinh doanh dự án, cho biết trong tháng 11 này, dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1 (đắp nền và chống xói lở) và khởi công sân golf, nhà hát, khu vui chơi và khu nhà ở thấp tầng, dự kiến hoàn tất trong vòng 12 tháng.

"Giai đoạn 2 sẽ triển khai vào giữa năm 2026, tập trung làm đường sá và các hạng mục kỹ thuật" - bà Lý nói.

Tin liên quan

Vingroup được Congo giao 6.300 ha đất ven sông để triển khai dự án đô thị xanh

Vingroup được Congo giao 6.300 ha đất ven sông để triển khai dự án đô thị xanh

(NLĐO)- Vingroup còn tham gia chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện; thiết lập hệ thống xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc ở Congo

Siêu dự án đô thị 2.870 ha của Vingroup ở Cần Giờ sắp hoàn thành khâu "lấn biển"

(NLĐO)- Dự án Vinhomes Green Paradise được định vị là siêu đô thị ESG++, với Thành phố Xanh - Thông minh – Sinh Thái – Tái sinh hàng đầu thế giới.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất thép đặc chủng cho xe điện

(NLĐO) - Ngày 6-10, Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal.

Vingroup Vinhomes Green Paradise vinhomes Cần Giờ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo