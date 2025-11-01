Vingroup đưa công nghệ hiện đại nhất thế giới vào san lấp nền dự án Vinhomes Cần Giờ

Công nghệ gia cố bùn san lấp của Nhật Bản

Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, ngày 31-10, Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ đã ký hợp đồng với liên danh nhà thầu, đại diện là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam (MCIC VIETNAM), để ứng dụng công nghệ gia cố bùn san lấp của Nhật Bản cho dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP HCM).

Đây không chỉ là công nghệ thi công hiện đại bậc nhất thế giới trong việc tạo nền móng vững chắc, mà còn vượt trội trong việc hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo đảm tiêu chí ESG++ đặc biệt khắt khe của dự án.

Công nghệ hòa trộn khí nén K-DPM (Kinetic Dry Pneumatic Mixing) để gia cố nền bùn và thi công lấn biển do AOMI Construction Co., Ltd. – tập đoàn kỹ thuật hàng đầu Nhật Bản chuyển giao độc quyền cho MCIC tại Việt Nam.

Dự án Vinhomes Green Paradise ứng dụng công nghệ gia cố bùn san lấp của Nhật Bản Ảnh: Lê Tỉnh

Công nghệ được tiên phong nghiên cứu bởi kỹ sư Akinori Sakamoto - người từng nhận giải thưởng quốc tế IADC về cải tạo bùn nạo vét và đã được ứng dụng tại nhiều dự án tầm cỡ trên thế giới như Cảng sân bay Chubu, Cảng Nanao, Sân bay quốc tế Tokyo, Sân bay Tokyo Haneda (Nhật Bản); Sân bay Pudon (Trung Quốc); Vịnh Marina, Sân bay Đông Changi (Singapore); Cảng New York (Mỹ)…

Hạn chế phát thải

Theo Vingroup, khi ứng dụng công nghệ này, lớp đất bùn sẽ được tận dụng ngay tại chỗ để gia cố nền đất thông qua việc sử dụng dòng khí áp lực cao để trộn đều bùn nạo vét với xi măng và phụ gia đặc biệt.

Quá trình biến bùn thải thành vật liệu san lấp được diễn ra khép kín, nhanh chóng và chính xác, có thể thi công ngay trên sà lan giữa biển hoặc trên bờ.

Chỉ sau 5 giờ, lớp bùn mềm sẽ dần cứng hóa để có thể đi lại trên bề mặt và sau 28 ngày sẽ cứng hóa 100%, đủ tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp và nền móng công trình.

So với thi công bơm hút cát thông thường, chi phí ổn định bề mặt bằng công nghệ K-DPM cao gấp 5-10 lần, tuy nhiên, giá trị bền vững mà công nghệ mới mang tới cho vùng biển Cần Giờ là vượt trội.

Cụ thể, khối lượng bùn phải xử lý tại chỗ sẽ được giảm thiểu tối đa, từ đó hạn chế phát thải gián tiếp từ quá trình vận chuyển, giảm ô nhiễm mùi và nước rò rỉ ra môi trường xung quanh và không bị phụ thuộc vào cát tự nhiên.

Công nghệ này còn góp phần xanh hóa ngành hàng hải và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong xây dựng hạ tầng ven biển.

Ngoài ra, các khu vực có túi bùn hoặc có nền địa chất yếu cũng sẽ được xử lý bằng công nghệ này để tạo sự ổn định, tăng độ cứng, không lún sụt, không bị trôi.

Bên cạnh công nghệ cải tạo và gia cố bùn, trong quá trình xử lý nền, Vinhomes Green Paradise còn ứng dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào – đắp đặc biệt, tức là phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp cho phần đất liền.

Đây là giải pháp tối ưu tài nguyên, hạn chế tối đa việc khai thác ngoài khơi, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh trong giai đoạn san lấp.

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho công trình lấn biển, dự án sử dụng công nghệ kiểm soát mực nước tiên tiến được tư vấn bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Hà Lan – “người khổng lồ” trong các dự án lấn biển, trị thủy và phát triển hạ tầng ven biển.