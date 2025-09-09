Thông tin từ Vingroup cho biết ngày 8-9, tập đoàn đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng internet.

Động thái này, theo Vingroup, không chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật.



Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước "xuyên tạc, thông tin sai sự thật"

Những tài khoản bị khởi kiện được xác định là chủ các trang thông tin và trang cá nhân trên mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube… với hành vi xuyên tạc, bịa đặt liên quan Tập đoàn Vingroup và lãnh đạo cấp cao, trong đó có Chủ tịch HĐQT Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng. Nội dung sai sự thật tập trung vào 4 chủ đề chính: tình hình tài chính, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, vấn đề pháp lý, cùng thông tin cá nhân lãnh đạo.

Một số tài khoản đã tung tin Vingroup "đứng trước nguy cơ phá sản" với khoản nợ lên tới 800.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất công khai trên website tập đoàn, tổng nợ vay hiện chỉ khoảng 283.000 tỉ đồng, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1,8 lần - mức được đánh giá an toàn theo chuẩn mực quốc tế. Các khoản phải trả còn lại chủ yếu là doanh thu nhận trước từ khách hàng, đối tác và các nghĩa vụ phát sinh thông thường trong hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, nhiều thông tin trên mạng xã hội còn quy chụp rằng các dòng ô tô, xe máy điện VinFast là sản phẩm "đội lốt" từ Trung Quốc. Trái ngược với điều này, VinFast khẳng định đã làm chủ chuỗi sản xuất, từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo, với tỉ lệ nội địa hóa đạt 60% và đặt mục tiêu nâng lên 80% trong tương lai. Không ít tin đồn cũng xoay quanh việc bịa đặt về lãnh đạo tập đoàn hay xuyên tạc các vấn đề pháp lý đối với sản phẩm nhằm dẫn dắt dư luận.

Theo quy định, những hành vi này đã vi phạm Luật An ninh mạng 2018, Bộ Luật Hình sự 2015 và các quyền dân sự được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Trên bình diện quốc tế, việc phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm uy tín và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng đều bị xử lý nghiêm khắc.

"Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh và thượng tôn pháp luật, không thể chỉ cúi đầu im lặng để một số người tùy tiện vi phạm pháp luật, bịa đặt, xuyên tạc, dẫn dắt dư luận sai sự thật, hạ thấp uy tín, nhân phẩm của bất cứ tổ chức, cá nhân nào họ muốn vì những động cơ bất hợp pháp. Do đó, chúng tôi khởi kiện và trình báo cơ quan chức năng không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của Vingroup mà còn chiến đấu cho chân lý, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Tôi tin tất cả người Việt Nam và quốc tế có lương tri đều ủng hộ việc này" – ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, nhấn mạnh.

Đại diện Vingroup cho biết tập đoàn đã thu thập đầy đủ chứng cứ, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng liên quan để tiến hành khởi kiện dân sự và trình báo cơ quan có thẩm quyền. Tập đoàn cũng phối hợp với luật sư trong và ngoài nước để khởi kiện theo quy định pháp luật tại các quốc gia liên quan, đồng thời gửi thông báo tới các đại sứ quán để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.