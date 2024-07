Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư là tấm gương thật bình dị, xuất sắc

TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), cho biết ấn tượng của ông đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước hết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người bình dị mà chữ Người phải viết hoa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất sâu sắc, rất chan hòa, rất khiêm tốn, rất giản dị và gần gũi với mọi người. Nhưng ở trong con người đó lại có một khát vọng rất đặc biệt, đó là khát vọng xây dựng một đảng cầm quyền, xây dựng một dân tộc, một đất nước phát triển. Ông là tấm gương về nhiều mặt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương về một con người thật bình dị nhưng cũng thật xuất sắc.

Tổng Bí thư vững tay chèo đưa Đảng đi theo con đường chính nghĩa, chính trực

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 - cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm vững tay chèo đưa Đảng đi theo con đường chính nghĩa, chính trực, con đường của Bác Hồ.

Việc xây dựng Đảng là nhiệm vụ số 1 được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan tâm. Xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh gắn với kiên quyết chống tự diễn biến, thoái hóa, biến chất và tham nhũng. Kết quả phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng vừa qua tạo niềm tin lớn trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Chưa bao giờ vị thế của đất nước có được như ngày nay, điều này là xuất phát từ vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của nhân dân và trước hết là từ người đứng đầu của Đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tuyên chiến với tham nhũng, tiêu cực

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có công rất lớn và dành nhiều công sức đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng. Tổng Bí thư là người thể hiện sự quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất đối với công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng. Tổng Bí thư nêu cao tinh thần tuyên chiến với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực nhằm mục tiêu làm trong sạch, chỉnh đốn trong Đảng. Công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng do Tổng Bí thư lãnh đạo đã củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng trong những năm qua đã đạt được rất nhiều thành tựu, đặc biệt là làm trong sạch bộ máy. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt do Tổng Bí thư chỉ đạo như một cam kết với bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài về một thị trường đầu tư Việt Nam "an toàn, lành mạnh, minh bạch".

Bảo Trân ghi