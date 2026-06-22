Vinh danh 123 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia

Tối 21-6, tại Nhà hát Hoa Phượng, Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn (TP Hải Phòng), Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025 với chủ đề "Tâm sáng để phụng sự - Giữ lửa để tiên phong" diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Dự lễ trao giải có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các nhà báo lão thành, và đặc biệt là các tác giả đoạt giải lần thứ XX cùng đông đảo người làm báo trong cả nước.

Đây là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí cả nước, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải.

Ban Tổ chức trao giải C cho các tác giả đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025

Trong đó, Báo Người Lao Động có 1 tác phẩm đoạt giải C. Đó là tác phẩm "Đất nước vươn mình" của nhóm tác giả: Phạm Phương Thảo, Tô Đình Tuân, Nguyễn Trọng Phúc, Tô Văn Trường, Dương Thị Bích Ngọc.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia - đánh giá Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX tiếp tục ghi nhận những tuyến bài được đầu tư công phu, có giá trị thực tiễn, phản ánh toàn diện các mặt kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại của đất nước, với những đề tài nổi bật như: Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết nền tảng, các mục tiêu, định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới…

Các tác phẩm dự giải đều mang tinh thần báo chí xây dựng, báo chí nhân văn, cùng khắc họa nên bức tranh sinh động về tình hình đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, nỗ lực đổi mới không ngừng, với những thách thức, cơ hội lớn lao và khát vọng phát triển.

Trước đó, chiều 21-6, tại lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2026, Báo Người Lao Động cũng được trao giải B sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc.



