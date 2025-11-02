Vĩnh Long: Mưa gió không cản nổi khán giả đến cổ vũ các tay đua tranh tài

Ngày 2-11, mặc dù mưa lớn nhưng hàng trăm khán giả vẫn đến sân vận động Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) cổ vũ cho các vận động viên tham gia giải đua xe mô tô sân tròn "Cúp vô địch quốc gia lần thứ I năm 2025".

Các tay đua tranh tài quyết liệt

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, với chủ đề "Khám phá và trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia – Lễ hội Ok Om Bok" năm 2025.

Ông Cao Quốc Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết, giải năm nay quy tụ 8 đơn vị tham dự, gồm: TP Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, TP HCM, Cà Mau, Tây Ninh, Đà Nẵng và Lâm Đồng, với 65 vận động viên đại diện cho 40 câu lạc bộ.

Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung gồm: YAZ 125cc, Sport 120cc, bốn thì 150cc.

Nhiều tay đua ngã xuống đường do mưa

"Giải là dịp để các tay đua thể hiện bản lĩnh, kỹ năng và niềm đam mê tốc độ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để giao lưu, học hỏi, thúc đẩy phong trào thể thao mô tô trong cả nước ngày càng phát triển mạnh mẽ" – ông Dũng khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao giải cho các vận động viên đoạt giải

Anh Lê Thanh Tú (ngụ phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long), bày tỏ: "Dù trời mưa khá lớn, nhưng tôi và mọi người vẫn quyết tâm đến xem vì đây là giải đua quy mô quốc gia đầu tiên được tổ chức ngay tại quê hương. Hình ảnh họ bám đường đầy kỹ thuật và âm thanh cổ vũ rền vang khiến chúng tôi quên đi cơn mưa lạnh, chỉ còn lại sự phấn khích và ngưỡng mộ".