Ngày 18-2, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Cầu Kè vừa tiếp nhận một con mèo rừng do anh Phạm Quốc Cường (SN 1993) tự nguyện giao nộp.

Anh Cường bàn giao con mèo rừng cho công an

Anh Cường cho biết thời gian gần đây, mèo rừng thường xuyên đến phá hoại, ăn gia cầm của gia đình và người dân. Ngày 12-2, anh Cường phát hiện mèo rừng (chiều dài khoảng 0,4 m, nặng khoảng 2 kg) bị kẹt trong lồng nuôi gà sau nhà nên anh đã chủ động liên hệ lực lượng Công an xã Cầu Kè.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Cầu Kè làm thủ tục bàn giao con mèo rừng nói trên cho Phòng Kinh tế xã để có biện pháp thả về môi trường tự nhiên.

Mèo rừng có tên khoa học là prionailurus bengalensis, thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm (danh mục IIB) theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22-1-2019 về "Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp".