Thời sự

Vĩnh Long: Phát hiện mèo rừng quý hiếm, người dân liền giao nộp công an

CA LINH

(NLĐO) - Công an xã Cầu Kè (Vĩnh Long) tiếp nhận con mèo rừng quý hiếm do người dân giao nộp và thả về môi trường sống

Ngày 18-2, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Cầu Kè vừa tiếp nhận một con mèo rừng do anh Phạm Quốc Cường (SN 1993) tự nguyện giao nộp.

Vĩnh Long Phát hiện mèo rừng qúy hiếm giao nộp Công an năm 2026 - Ảnh 1.

Anh Cường bàn giao con mèo rừng cho công an

Anh Cường cho biết thời gian gần đây, mèo rừng thường xuyên đến phá hoại, ăn gia cầm của gia đình và người dân. Ngày 12-2, anh Cường phát hiện mèo rừng (chiều dài khoảng 0,4 m, nặng khoảng 2 kg) bị kẹt trong lồng nuôi gà sau nhà nên anh đã chủ động liên hệ lực lượng Công an xã Cầu Kè.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Cầu Kè làm thủ tục bàn giao con mèo rừng nói trên cho Phòng Kinh tế xã để có biện pháp thả về môi trường tự nhiên.

Mèo rừng có tên khoa học là prionailurus bengalensis, thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm (danh mục IIB) theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22-1-2019 về "Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp".

Tin liên quan

Ngắm loài mèo rừng quý hiếm trên đỉnh Trường Sơn

Ngắm loài mèo rừng quý hiếm trên đỉnh Trường Sơn

(NLĐO) - Mèo rừng là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB đang hiện diện giữa núi rừng Trường Sơn và được bảo vệ tốt.

Tiền Giang: Công an lên tiếng vụ "dân quân xã giết nhiều mèo rừng quý hiếm"

(NLĐO) - Trên trang cá nhân của một người được cho là dân quân xã đã rút hết các hình ảnh "giết nhiều mèo rừng quý hiếm" vì cho rằng dư luận không đồng tình.

Xác minh thanh niên khoe ảnh làm thịt mèo rừng quý hiếm trên facebook

(NLĐO) – Tài khoản facebook của một thanh niên được cho là trú ở tỉnh Quảng Nam đã đăng ảnh làm thịt mèo rừng quý hiếm lên trang cá nhân.

động vật quý hiếm Vĩnh Long mèo rừng
