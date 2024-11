Ngày 25-11, VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại phiên xét xử đại án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) công bố bản luận tội và mức hình phạt đề nghị đối với 15 bị cáo trong vụ án.



Theo đó, bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất là Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil, mức án đề nghị 30 năm tù về các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (20 năm); Đưa hối lộ (10-12 năm tù).

Bị cáo bị đề nghị mức án cao thứ hai là Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, mức hình phạt tổng hợp từ 28-29 năm tù về các tội "Nhận hối lộ" (15 đến 15 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ") và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" (13 đến 13 năm 6 tháng tù).

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh

Bị cáo Thọ được xác định đã nhận hối lộ 13,8 tỉ đồng. Bên cạnh đó, bị cáo còn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần, tổng số tiền hơn 22,1 tỉ đồng. Đến nay, ông Thọ và gia đình đã nộp lại 16,7 tỉ đồng.

Cùng về tội "Nhận hối lộ", nhóm bị cáo gồm:

- Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) nhận 1,1 tỉ đồng;

- Hoàng Anh Tuấn (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương): nhận hối lộ 3 lần, tổng số tiền hơn 5,9 tỉ đồng;

- Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) nhận hối lộ hơn 5,6 tỉ đồng;

- Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP HCM) nhận hối lộ 5 lần, tổng số tiền hơn 4,8 tỉ đồng;

- Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối Lọc dầu Nghi Sơn) nhận hối lộ 6 lần, tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng;

- Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) nhận hối lộ 4 lần, tổng số tiền hơn 921 triệu đồng;

- Đặng Công Khôi (cựu Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) nhận hối lộ hơn 459 triệu đồng

Những bị cáo này được VKSND TP HCM đề nghị mức án thấp hơn mức án mà VKSND Tối cao truy tố trước đó.

Đánh giá hành vi, mức độ phạm tội của các bị cáo này, VKSND TP HCM áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g, khoản 1 điều 52 Bộ Luật Hình sự là phạm tội 2 lần trở lên đối với bị cáo Hoàng Anh Tuấn, Lê Duy Minh, Phan Kiến Anh, Nguyễn Lộc An.

Mức án bị đề nghị cụ thể là: Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn cùng bị đề nghị mức án 7-8 năm tù; Lê Duy Minh từ 6-7 năm tù; Phan Kiến Anh từ 4-5 năm tù; Đỗ Thắng Hải từ 3-4 năm tù; Nguyễn Lộc An từ 4-5 năm tù; Đặng Công Khôi từ 2-3 năm tù.

Trước đó, cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố các bị cáo trên theo điểm a khoản 3 (quy định mức hình phạt từ 15 đến 20 năm tù) và điểm a khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự (quy định mức hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình). Nhẹ nhất là bị cáo Đặng Công Khôi, bị truy tố theo điểm c, khoản 2, Điều 354, với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Trước đó, bị cáo Đỗ Thắng Hải từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù vào năm 1988 về tội "Đầu cơ" theo điều 165 Bộ Luật Hình sự năm 1985. Tuy nhiên, ông Hải được hưởng án treo và sau đó đã hoàn thành án phạt, được xóa án tích.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Đỗ Thắng Hải (thứ hai từ phải sang)

Ông Nguyễn Lộc An năm 2023 bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 3 năm tù về tội "Trốn thuế", được cho hưởng án treo. Xét xử phúc thẩm, mức án của ông An vẫn được giữ nguyên. Ông An cũng đã được xóa án tích.

Các bị cáo tại toà

Trong vụ án này, đại diện VKSND TP HCM, đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s, t khoản 1 điều 51 Bộ Luật Hình sự đối với bị cáo Đỗ Thắng Hải và Nguyễn Lộc An. Cụ thể, bị cáo Hải và gia đình đã tự nguyện nộp 730 triệu đồng để khắc phục hậu quả; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Lộc An và gia đình đã nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả; bị cáo thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có thái độ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.