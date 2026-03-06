VKSND tối cao phê chuẩn khởi tố đối với Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

VKSND tối cao phê chuẩn khởi tố đối với Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV đã phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-3, tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Vũ Thế Phiệt, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", theo quy định Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Vũ Thế Phiệt - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Vũ Thế Phiệt khi chưa bị bắt. Ảnh: ACV

Cùng tội danh trên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tiến Việt (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc ACV).

Bị can Vũ Thế Phiệt (SN 1973), quê xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ), hiện là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ACV. Bị can có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Bị can Việt công tác trong ngành Hàng không Việt Nam từ năm 1995. Giai đoạn 4-2012 đến 2017, bị can giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ngày 24-1-2017, bị can Việt được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc ACV, kiêm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Đến ngày 24-7-2018, ông trở thành thành viên Hội đồng quản trị ACV. Ngày 10-8-2018, bị can được bổ nhiệm Tổng giám đốc ACV.

Tháng 9-2024, bị can Vũ Thế Phiệt được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV.

Tin liên quan

Bắt chủ tịch hội đồng quản trị một công ty cổ phần

Bắt chủ tịch hội đồng quản trị một công ty cổ phần

(NLĐO) - Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bị bắt.

Bắt Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT Sỹ Anh Tuyên

(NLĐO)- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT Sỹ Anh Tuyên bị cáo buộc cùng các đồng phạm đã đưa các thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh bắt chủ tịch một phường ở Đồng Nai và các thuộc cấp

(NLĐO)-Chủ tịch UBND phường Trảng Dài Nguyễn Thành Dân và 4 thuộc cấp bị khởi tố, bắt giam về hành vi “nhận hối lộ”.

hàng không ACV vũ thế phiệt Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Vũ Thế Phiệt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo