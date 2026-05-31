VNPT giải bài toán thực tế trong chuyển đổi số





Tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (Vinasa) vừa tổ chức, VNPT có 7 sản phẩm và nền tảng công nghệ được vinh danh ở nhiều nhóm lĩnh vực từ Cloud chủ quyền, bệnh án điện tử đến nền tảng cho hộ kinh doanh cá thể.

Theo VNPT, đơn vị tập trung giải quyết những bài toán thực tế trong công cuộc chuyển đổi số Việt Nam. Nền tảng VNPT Cloud đang được định vị theo hướng hệ sinh thái số toàn diện phục vụ nhu cầu vận hành dữ liệu, bảo mật và mở rộng của doanh nghiệp trong nước. Ở lĩnh vực y tế số, VNPT EMR - hệ thống bệnh án điện tử - được xếp hạng 5 sao là một trong những mảng chuyển đổi số đang bước vào giai đoạn triển khai sâu, khi các bệnh viện không còn dừng ở số hóa hồ sơ mà tiến tới mô hình vận hành "không giấy tờ". VNPT iLIS - hệ thống thông tin đất đai - cho thấy xu hướng xây dựng dữ liệu tập trung và liên thông đang trở thành ưu tiên của nhiều địa phương. Thay vì quản lý rời rạc theo từng đơn vị, các nền tảng mới phải đáp ứng yêu cầu kết nối với cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống điều hành của cơ quan quản lý.

Một điểm đáng chú ý tại Sao Khuê 2026 thay vì chỉ đánh giá tính mới hay ý tưởng công nghệ, hội đồng giám khảo áp dụng mô hình phân loại theo 5 cấp độ trưởng thành công nghệ cùng thang đo quy mô triển khai thị trường, giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp công nghệ.