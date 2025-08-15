HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

VNPT sẵn sàng đảm bảo hạ tầng viễn thông cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9

PV

VNPT tổng lực ra quân, đặt toàn bộ mạng lưới ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm hạ tầng viễn thông an toàn tuyệt đối trong Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9.

VNPT sẵn sàng đảm bảo hạ tầng viễn thông cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9- Ảnh 1.

Tập trung "điểm nóng", bảo đảm từng sự kiện

Trước thềm Đại lễ, VNPT đã hoàn tất rà soát, tối ưu toàn bộ hệ thống, triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin ở mức cao nhất. Các kịch bản kỹ thuật đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ duy trì chất lượng dịch vụ di động, phòng chống tấn công mạng (DDOS) đến các phương án phong tỏa dịch vụ khi có yêu cầu đột xuất, thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm tuyệt đối về an toàn – an ninh thông tin quốc gia.

Đối với các hoạt động trọng tâm như Lễ diễu binh, diễu hành và các chương trình nghệ thuật lớn, VNPT đã tăng cường năng lực mạng di động Vinaphone tại 10 khu vực trọng điểm ở Hà Nội.

VNPT sẵn sàng đảm bảo hạ tầng viễn thông cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9- Ảnh 2.

Bên cạnh 5.500 trạm phát sóng di động 3G/4G/5G ở khu vực các phường diễn ra sự kiện trên địa bàn Hà Nội, hàng loạt giải pháp kỹ thuật cũng đã được triển khai quyết liệt để nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng tăng cao tại các địa điểm sự kiện: phát sóng bổ sung 1100 cell 4G; phát sóng lưu động/dã chiến 3G/4G/5G tại 106 điểm; tăng cường phát sóng Indoor.

VNPT cũng lắp đặt hệ thống IBS/Smallcell tại các vị trí chiến lược như Trung tâm Triển lãm Quốc gia, nhà ga T2 Nội Bài; nâng cao năng lực phục vụ lưu lượng data tại các sự kiện lớn như "Tổ quốc trong tim" (Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình), "V-Concert" (Trung tâm Triển lãm Cổ Loa), hay trình diễn Drone thủy lực tại Hồ Tây. Chất lượng dịch vụ di động qua các sự kiện "V-Concert", "Tổ quốc trong tim" trong các ngày 9 và 10-8 với quy mô 50.000 người tham dự đã được đảm bảo, cho thấy năng lực và chất lượng dịch vụ của VNPT.

Góp phần lan tỏa khoảnh khắc lịch sử

VNPT không chỉ phục vụ nhu cầu kết nối của người dân, mà còn là hạ tầng truyền dẫn chiến lược cho các cơ quan báo chí – truyền hình.

Với Đài truyền hình Việt Nam (VTV), VNPT triển khai hạ tầng cáp quang tại 17 điểm cầu, gồm 36 đường cáp quang trắng, 17 kênh Hotline và 9 đường Internet FTTH, bảo đảm truyền hình trực tiếp mượt mà, sắc nét.

Với Đài truyền hình TP HCM (HTV), VNPT cung cấp đường truyền tín hiệu cho 18 màn hình LED, 6 điểm cầu truyền hình và 297 vị trí loa phát thanh, bảo đảm âm thanh rõ ràng, lan tỏa trên khắp các tuyến phố.

VNPT sẵn sàng đảm bảo hạ tầng viễn thông cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9- Ảnh 3.

Cũng nhân dịp Đại lễ, để tri ân khách hàng, VinaPhone mạng di động thuộc Tập đoàn VNPT đã triển khai chương trình "Tri ân – Tặng Data miễn phí" dành cho toàn bộ khách hàng trên cả nước. Cụ thể, từ 15-8-2025 đến hết 05-9-2025, tất cả thuê bao VinaPhone trả trước và trả sau sẽ nhận 80GB Data tốc độ cao hoàn toàn miễn phí.

Chỉ cần soạn tin nhắn 80NAM gửi 888, khách hàng sẽ ngay lập tức được cộng dung lượng Data tri ân, sử dụng trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm nhận ưu đãi. Mỗi thuê bao được nhận ưu đãi một lần duy nhất trong suốt thời gian khuyến mại.

Với tinh thần sẵn sàng cao nhất, VNPT tự hào góp sức vào những thời khắc lịch sử của đất nước, đảm bảo mọi kết nối đều thông suốt, mọi khoảnh khắc hào hùng được truyền tải trọn vẹn đến từng người dân Việt Nam.

VNPT sẵn sàng đảm bảo hạ tầng viễn thông cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9- Ảnh 4.VNPT – Qualcomm hợp tác chiến lược hướng tới thành lập trung tâm xuất sắc

VNPT và Qualcomm ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới thành lập Trung tâm Xuất sắc VQEC đồng phát triển thiết kế gốc từ công nghệ Qualcomm.

Tin liên quan

Khai thác cáp quang đất liền VSTN: VNPT tiên phong làm chủ hạ tầng kết nối từ mặt đất đến không gian

Khai thác cáp quang đất liền VSTN: VNPT tiên phong làm chủ hạ tầng kết nối từ mặt đất đến không gian

VNPT vận hành tuyến cáp VSTN nối Việt Nam – Singapore qua đất liền, tăng chủ động, bảo mật, khẳng định vai trò trung tâm kết nối số khu vực

VNPT “giữ cửa – canh dữ liệu” để Cổng DVCQG vận hành chính thức theo chế độ "một cửa số"

VNPT chuẩn bị vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo mô hình “một cửa số” từ 1-7-2025, đảm bảo chuyển đổi chính quyền số 2 cấp thông suốt trên toàn quốc.

VNPT
