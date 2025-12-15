VNVC ra mắt vắc-xin RSV công nghệ mới - “siêu lá chắn” phòng bệnh hô hấp cho người lớn, có bệnh nền

Sự kiện này diễn ra chỉ hai tháng sau ký kết nâng tầm hợp tác chiến lược giữa Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Tập đoàn Dược phẩm GSK của Anh tại London, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đặc phái viên Thương mại Chính phủ Anh Matt Western, hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác y tế chiến lược giữa hai quốc gia.

Vắc-xin RSV của GSK được phát triển chuyên biệt cho người từ 60 tuổi trở lên và người mắc các bệnh mạn tính khi sử dụng công nghệ cao để bổ sung thêm chất bổ trợ đặc biệt giúp nâng cao tối đa hiệu quả bảo vệ và tính an toàn, phù hợp với đặc điểm lão hóa miễn dịch ở người cao tuổi. Vì thế, vắc-xin đạt hiệu quả bảo vệ lên đến gần 95% ở người cao tuổi có bệnh nền, giúp tạo "siêu lá chắn" bảo vệ trước virus hợp bào hô hấp RSV đặc biệt nguy hiểm.

Những lô vắc-xin RSV của GSK đầu tiên đã về đến hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế của VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

RSV là một trong những nguyên nhân phổ biến gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp và nhập viện ở tất cả lứa tuổi, đặc biệt nghiêm trọng với trẻ em và người cao tuổi. Với người cao tuổi, RSV có thể nhanh chóng tấn công hệ hô hấp, đồng thời kích hoạt cơ chế tăng nặng, gây biến chứng, bùng phát đợt cấp, khó khăn trong việc kiểm soát bệnh mạn tính người cao tuổi đang mắc như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh thận mạn, ung thư hoặc suy giảm miễn dịch. Nhiễm RSV cũng làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng như suy tim, đột quỵ, nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong tăng cao.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vắc-xin RSV của GSK được nghiên cứu phát triển chuyên biệt cho người cao tuổi dựa trên nền tảng vắc-xin protein tái tổ hợp kết hợp hệ bổ trợ tiên tiến. Vắc-xin sử dụng thành phần protein đặc hiệu của virus RSV được thiết kế ở dạng "hoạt động hiệu quả nhất" giúp tạo đáp ứng miễn dịch ở mức cao tối đa, phòng bệnh hiệu quả và bền vững ngay cả ở người có sức khỏe yếu, cao tuổi hoặc có bệnh nền.

"Vắc-xin có lịch tiêm một liều cho người từ 60 tuổi trở lên với hiệu quả bảo vệ cao tối đa và kéo dài, được xem là giải pháp đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm nhất cho người cao tuổi trước virus rất mạnh, nguy hiểm và phổ biến như RSV", BS Chính cho biết.

Ngay trong ngày đầu triển khai vắc-xin RSV công nghệ mới của Anh tại Việt Nam, nhiều bác sĩ và nhân viên y tế thuộc Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã chủ động đăng ký tiêm sớm. Với hiểu biết chuyên môn về gánh nặng bệnh tật do RSV, đặc biệt ở người cao tuổi, đội ngũ y tế đánh giá cao vai trò của phòng ngừa chủ động. Trong số đó, BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, quyết định tiêm sớm dựa trên các bằng chứng khoa học và dữ liệu an toàn, hiệu quả của vắc-xin.

Hiện vắc-xin đã được phê duyệt tại gần 70 quốc gia với hơn 10 triệu liều sử dụng trên toàn thế giới. Vắc-xin đã được nhiều tổ chức y khoa trên thế giới khuyến cáo tiêm phòng cho người từ 60 tuổi trở lên hoặc người từ 50-59 tuổi có nguy cơ cao.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, chuyên gia trong lĩnh vực y tế dự phòng là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam tiêm vắc-xin RSV dành cho người lớn. Ảnh: Nhân Lê

GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội - đơn vị cùng Hệ sinh thái với VNVC cũng bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin RSV, nhận định việc phòng ngừa RSV là thách thức lớn do virus lây lan nhanh trong cộng đồng, trong khi người cao tuổi suy giảm miễn dịch theo tuổi và có tỉ lệ mắc bệnh nền, bệnh mạn tính cao, khiến khả năng chống đỡ tự nhiên hạn chế.

Theo GS Châu, khi có vắc-xin RSV có chất bổ trợ chuyên biệt cho người cao tuổi, người có bệnh nền, sẽ mở ra cơ hội phòng ngừa chủ động phù hợp với người cao tuổi và người có bệnh nền, nhóm có suy giảm miễn dịch do lão hóa. Giải pháp này giúp giảm nguy cơ nhập viện, biến chứng nặng, đồng thời góp phần giảm quá tải bệnh viện, chi phí y tế và hỗ trợ kiểm soát hiệu quả các bệnh mạn tính đồng mắc như tim mạch, COPD, đái tháo đường…