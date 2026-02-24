HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

VNVC sở hữu công nghệ sản xuất vắc-xin hiện đại hàng đầu thế giới

Tuấn Kiệt

Công ty Vắc-xin Việt Nam (VNVC) ký hợp đồng với Tập đoàn Syntegon mua dây chuyền sản xuất vắc-xin hiện đại nhất từ Đức cho Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm.

Lễ ký kết giữa Công ty Vắc-xin Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Syntegon (Đức) diễn ra sáng 24-2, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

VNVC sở hữu công nghệ sản xuất vắc-xin hiện đại hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cùng lãnh đạo các Cục, Viện chuyên môn chứng kiến đại diện Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp đồng mua hệ thống thiết bị công nghệ cao từ Tập đoàn Syntegon (Đức). Ảnh: Thế Vinh

Theo nội dung ký kết, Syntegon sẽ cung cấp cho VNVC dây chuyền sản xuất vắc-xin hiện đại nhất từ Đức. Dây chuyền ứng dụng công nghệ "No Touch Transfer" - chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, sử dụng robot và buồng cách ly hoàn toàn isolator cùng các giải pháp kiểm soát quy trình tiên tiến nhằm tăng đến mức tối đa tự động hóa trong khu vực vô trùng. Toàn bộ quy trình từ cấp bao bì, chiết rót đến đóng gói đều được thực hiện bởi robot và các quy trình chuyên biệt.

Dây chuyền có thể sản xuất 4 dạng thức vắc-xin phổ biến gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm. Hệ thống vận hành với tốc độ chiết rót lên đến hàng trăm lọ hoặc ống mỗi phút, khả năng chiết chính xác từ 0,1 ml đến 20 ml. Đối với các sản phẩm nhạy cảm với oxy, dây chuyền tích hợp giải pháp bổ sung khí trơ trước khi đóng nút nhằm bảo đảm độ ổn định và chất lượng tối ưu của sản phẩm.

Đây là nền tảng quan trọng để các sản phẩm vắc-xin sản xuất tại nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe EU-GMP, US-FDA, WHO-GMP… Từ đó, vắc-xin "made in Việt Nam" hoàn toàn có thể tham gia thị trường toàn cầu, lĩnh vực có phân khúc công nghệ cao và nghiêm ngặt bậc nhất của ngành dược phẩm với chất lượng tương đương các trung tâm sản xuất hàng đầu thế giới.

Dây chuyền thiết bị sẽ được thiết kế, sản xuất tại Đức ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dự kiến lắp đặt từ tháng 8-2027 và vận hành vào cuối năm 2027.

VNVC sở hữu công nghệ sản xuất vắc-xin hiện đại hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Việc đầu tư dây chuyền công nghệ cao cấp từ Syntegon (Đức) chính thức đưa Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm VNVC vào nhóm 20 nhà máy hiện đại nhất thế giới sở hữu công nghệ sản xuất vắc-xin tương đương các trung tâm hàng đầu toàn cầu. Ảnh: VNVC và Syntegon

Thế giới hiện có chưa đến 20 dây chuyền ứng dụng công nghệ này, Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm VNVC là đơn vị đầu tiên tại châu Á ký kết mua từ Syntegon. Sự kiện đánh dấu lần đầu Việt Nam triển khai công nghệ chiết rót vô trùng "No Touch Transfer" trong sản xuất vắc-xin, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của EU-GMP (châu Âu), US-FDA (Mỹ) và WHO-GMP.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc-xin Việt Nam, Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm VNVC - cho biết, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đang phục vụ hàng chục triệu liều vắc-xin cao cấp hàng đầu thế giới cho người dân mỗi năm, tương đương với các quốc gia phát triển. Khi tham gia vào lĩnh vực sản xuất vắc-xin, VNVC đặt mục tiêu sản xuất ngay các vắc-xin này tại Việt Nam nhằm giảm giá thành và chủ động nguồn cung phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

VNVC sở hữu công nghệ sản xuất vắc-xin hiện đại hàng đầu thế giới - Ảnh 3.

Người dân tiêm vắc-xin phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe tại VNVC. Ảnh: Khánh Hòa

Đến nay, VNVC đã đạt được những thỏa thuận lịch sử về chuyển giao công nghệ, nội địa hóa các vắc-xin quan trọng với các hãng vắc-xin toàn cầu như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD… Việc đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới là yếu tố then chốt để bảo đảm vắc-xin sản xuất tại nhà máy của VNVC đạt chất lượng tương đương các nhà máy quốc tế.

Chứng kiến lễ ký kết, PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đầu tư và năng lực triển khai của VNVC trong việc chủ động tiếp cận các giải pháp tiên tiến, mở rộng hợp tác với những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Ông kỳ vọng khi nhà máy đi vào hoạt động, Việt Nam sẽ từng bước làm chủ toàn diện chuỗi giá trị vắc-xin từ nghiên cứu, đào tạo đến sản xuất các loại vắc-xin thế hệ mới hiện đại của thế giới với mức giá hợp lý.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cũng nhấn mạnh, việc làm chủ công nghệ lõi, đặc biệt là sản xuất vắc-xin ngày càng quyết định vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, gắn liền trực tiếp với an ninh y tế quốc gia.

Ông đánh giá cao việc VNVC mạnh dạn đầu tư vào công nghệ sản xuất vắc-xin hiện đại cho thấy khu vực tư nhân đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp dược, vắc-xin và sinh phẩm y tế theo hướng hiện đại, tăng cường tự chủ và nâng cao năng lực y tế dự phòng quốc gia.

VNVC sở hữu công nghệ sản xuất vắc-xin hiện đại hàng đầu thế giới - Ảnh 4.

Trước đó, vào tháng 5-2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y Tế Đào Hồng Lan đã bấm nút khởi công Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm VNVC tại Việt Nam, dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỉ đồng. Ảnh: Hải Nam

Ấn tượng với quy mô và mức độ đầu tư của Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm VNVC, ông Florian Blobel - Giám đốc Kinh doanh Syntegon Pharma Liquid khu vực châu Á - Thái Bình Dương - khẳng định dự án của VNVC thể hiện tầm nhìn dài hạn khi lựa chọn đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị, dây chuyền và tiêu chuẩn công nghệ cao ngay từ giai đoạn khởi đầu. Ông tin rằng sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai, không chỉ trong lĩnh vực vắc-xin mà còn trong toàn bộ hệ sinh thái công nghệ dược phẩm và sinh học.

Syntegon là tập đoàn có hơn 160 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị công nghệ cao cho ngành dược, sinh phẩm với nhiều đối tác dược phẩm hàng đầu thế giới như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD, BioNTech, Johnson & Johnson…

