Pháp luật

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng không đến toà theo giấy triệu tập, bà Đinh Lan muốn hoãn phiên toà

Trần Thái

(NLĐO) - Vụ án liên quan đến các video đăng tải trên mạng xã hội bị cho là xâm phạm danh dự, uy tín của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 16-1, TAND Khu vực 7 – TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, chủ kênh YouTube Lan Đinh) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Công ty CP Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Vợ chồng Nguyễn Phương Hằng vắng mặt tại phiên xét xử YouTube Đinh Lan - Ảnh 1.

Phiên xét xử bị cáo Đinh Thị Lan

Cả vợ chồng bà Hằng đều có luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại tòa, song vợ chồng bà Hằng đều không có mặt tại phiên xét xử. Riêng Công ty CP Đại Nam có đơn xin xét xử vắng mặt.

Vợ chồng Nguyễn Phương Hằng vắng mặt tại phiên xét xử YouTube Đinh Lan - Ảnh 2.

Vợ chồng Nguyễn Phương Hằng vắng mặt tại phiên xét xử YouTube Đinh Lan - Ảnh 3.

Bị cáo Đinh Thị Lan

Mở đầu phần thủ tục phiên toà, bị cáo nói bị cáo là nguyên chủ tịch Công ty TNHH MTV VinaWorld: "Tôi là doanh nhân như bà Nguyễn Phương Hằng".

Bà Đinh Thị Lan cho biết đã có yêu cầu hoàn phiên toà. "Lý do xin hoãn là cơ quan điều tra chưa trả lời những vấn đề liên quan đến kết luận điều tra mà tôi thắc mắc" - bà Lan nói.

Vợ chồng Nguyễn Phương Hằng vắng mặt tại phiên xét xử YouTube Đinh Lan - Ảnh 4.

Quang cảnh phiên xét xử

Theo cáo trạng, trong năm 2021, bà Lan đã sử dụng tài khoản YouTube cá nhân mang tên "Lan Đinh" để đăng tải 6 video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng hoặc xâm phạm bí mật đời tư. Những phát ngôn này bị xác định là xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Cơ quan tố tụng khẳng định hành vi của bà Lan không chỉ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cá nhân mà còn vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018 và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

mạng xã hội xét xử sơ thẩm NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG Huỳnh Uy Dũng Bộ luật Hình sự phiên tòa xét xử kết luận điều tra
