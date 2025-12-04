Ngày 4-12, Công an phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết đã tuyên truyền, vận động 20 người tập trung trước cửa hàng trái cây ở số 1546 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Quý Kim, phường Nam Đồ Sơn để livestream trực tiếp lên mạng xã hội, giải tán, tránh gây mất an ninh trật tự.

Công an phường Nam Đồ Sơn tuyên truyền, giải thích yêu cầu người dân giải tán, không tụ tập

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 30-11, Công an phường Nam Đồ Sơn nhận được thông tin tại trước cửa hàng trái cây ở số 1546 Phạm Văn Đồng xuất hiện khoảng 20 người tập trung livestream trực tiếp lên mạng xã hội.

Qua nắm tình hình, Công an phường Nam Đồ Sơn xác định thời gian gần đây, chị N.T.L. (SN 1989) và chồng là N.Đ.H. (SN 1987, cùng trú tại phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) thuê nhà ở địa chỉ trên để bán trái cây.

Tại đây, vợ chồng chị N.T.L. đã tổ chức chơi hụi và đã có nhiều người tham gia.

Hiện, chị N.T.L. và anh N.Đ.H. đã đóng cửa hàng, không có mặt ở cửa hàng và không liên lạc được. Do đó, số người chơi hụi đến đòi lại tiền đóng hụi và livestream trực tiếp lên mạng xã hội.

Phản ánh của nhân dân trên mạng xã hội

Công an phường Nam Đồ Sơn đã tuyên truyền, giải thích đề nghị người dân giải tán, không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự và hướng dẫn nếu có kiến nghị, trình báo cần đến trụ sở Công an phường Nam Đồ Sơn.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích nhóm người trên đã giải tán, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm.