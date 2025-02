Vợ chồng thoát chết kỳ diệu khi khối đá hàng chục tấn lăn vào nhà

Trưa 26-2, ông Nguyễn Thế Nghị, Chủ tịch UBND xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc nhiều khối đá nặng hàng chục tấn từ trên núi cao bất ngờ sạt lở xuống làm sập nhà dân, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Những khối đá lớn hàng chục tấn sạt lở từ trên núi xuống nhà dân ở Bá Thước, Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tại thôn Cả, xã Ban Công. Vào thời điểm trên, vợ chồng ông Bùi Văn Hanh (SN 1974; ngụ thôn Cả) đang ngủ thì nghe tiếng động lớn từ trên đỉnh núi.

Nghi ngờ đất đá sạt lở, vợ chồng ông Hanh lập tức bỏ chạy ra khỏi nhà. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, khối đá lớn nặng hàng chục tấn đã lăn vào nhà làm sập ngôi nhà của vợ chồng ông.

Nhờ nhanh chân chạy ra khỏi nhà nên vợ chồng ông Hanh may mắn thoát chết trong gang tấc

Sau sự cố, căn nhà gác và nhà bếp của gia đình ông Hanh bị sập hoàn toàn, đồ đạc trong gia đình bị hư hỏng, thiệt hại ước tính ban đầu lên đến cả trăm triệu đồng. Rất may, thời điểm đá lăn vào nhà, chỉ có vợ chồng ông Hanh ở nhà, các con đều đi làm ăn xa nên không có thiệt hại về người.

Ông Nghị cho biết khu vực xảy ra đá lăn có 5 hộ dân sinh sống, tuy nhiên chỉ mỗi hộ gia đình ông Hanh bị ảnh hưởng. "Các hộ dân khác rất may có cây cối, tre, luồng chắn nên không việc gì. Khu vực núi làng Cả chưa từng xảy ra việc sạt lở đá"- ông Nghị thông tin.

Người dân đang hỗ trợ di dời đồ đạc cho gia đình ông Hanh

Thiếu tá Vũ Văn Chiến, Trưởng Công an xã Ban Công, cho biết ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng công an, chính quyền địa phương đã có mặt, đánh giá tình hình sạt lở và vận động người dân ra khỏi khu vực sạt lở. Đồng thời, hỗ trợ vận chuyển đồ dùng cho các hộ gia đình trong khu vực có nguy cơ sạt lở tới nơi an toàn.