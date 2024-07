Vô cớ đâm chết người ở Quảng Nam: Thưởng "nóng" lực lượng phá án

Chiều 26-7, tại trụ sở Công an TP Tam Kỳ, ông Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã tặng bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Tam Kỳ và 2 cá nhân, đồng thời thưởng nóng mỗi tập thể 10 triệu đồng, mỗi cá nhân 5 triệu đồng.



Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao thưởng cho lực lượng phá án

Các tập thể, cá nhân trên được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng giết người vào tối 22-7 tại phường An Xuân (TP Tam Kỳ).

Ông Lê Văn Dũng cho rằng Tam Kỳ là nơi đông dân cư, trật tự an toàn xã hội có xu hướng phức tạp hơn một số địa phương khác trên toàn tỉnh. Thời gian qua, công an đã tăng cường kiểm soát, tấn công trấn áp tội phạm quyết liệt. Nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn Tam Kỳ đều được công an điều tra, truy bắt rất nhanh các đối tượng vi phạm.

Đối với vụ án mạng xảy ra hôm 22-7, chỉ trong vòng hơn 13 tiếng, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Tam Kỳ đã bắt giữ được nghi phạm, điều này đã tạo niềm tin cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Lãnh đạo TP Tam Kỳ trao thưởng cho các cá nhân, tập thể

Qua đó, giúp cho nhân dân tin tưởng sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của lực lượng công an tỉnh nhà, lập lại trật tự kỷ cương nói chung và TP Tam Kỳ nói riêng. Đây cũng là bài học để răn đe đối tượng côn đồ, manh động, nghiêm trị các đối tượng coi thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Thu Lan - Bí thư Thành ủy và ông Nguyễn Duy Ân - Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cũng đến động viên, thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Tam Kỳ mỗi đơn vị 10 triệu đồng, tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho 2 cá nhân của Công an TP Tam Kỳ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 23 giờ ngày 22-7, tại hẻm bê tông trước số nhà 125/9 Trần Văn Dư (phường An Xuân, TP Tam Kỳ), người dân phát hiện ông Hồ Bá Hiếu (SN 1980; trú khối phố 6, phường An Sơn, TP Tam Kỳ) bị đâm tử vong tại chỗ.

Nghi phạm Nguyễn Văn Đông Khánh

Đến khoảng 12 giờ ngày 23-7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Tam Kỳ và các đơn vị liên quan bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Đông Khánh (SN 2000; ngụ TP Đà Nẵng) khi đối tượng này lẩn trốn tại Đà Nẵng.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT còn bắt giữ Võ Nguyễn Quang Vũ (SN 1986; trú số nhà 125/7 Trần Dư) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, Khánh và Vũ là anh em cô cậu. Tối 22-7, Khánh vào chỗ ở của Vũ tại kiệt 125 Trần Dư chơi. Tại đây, Khánh gặp ông Hiếu và tước đoạt tính mạng của người này. Điều đáng nói, giữa Khánh và nạn nhân chưa hề quen biết trước đó, án mạng xảy ra chỉ vì mâu thuẫn bộc phát tức thời.

Đối với Vũ, dù biết Khánh là nghi phạm giết người nhưng khi công an triệu tập để phục vụ công tác điều tra lại không chịu khai báo, gây khó khăn cho quá trình phá án.