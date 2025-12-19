Vợ cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tha thiết xin giảm án cho chồng

Sáng nay 19-12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) nêu quan điểm giải quyết đối với đơn kháng cáo của Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) và các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn này và các đơn vị liên quan.



Các bị cáo tại phiên tòa cấp phúc thẩm. Ảnh: Giang Huy

Theo cơ quan tố tụng, 14 bị cáo có kháng án đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn của mỗi người. Các bị cáo cũng có thêm tình tiết mới để làm căn cứ xét kháng cáo. Đặc biệt, các bị cáo đã bồi thường khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, với tổng số tiền 120 tỉ đồng.

Trên những cơ sở đó, VKS đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho Nguyễn Duy Hưng từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Trước đó, bị cáo Hưng lĩnh 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội này, VKSND đề nghị giảm án cho Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù). Một số bị cáo khác cũng được đề nghị giảm 6-9 tháng tù.

Đối với 3 bị cáo gồm Nguyễn Chí Cường, Lê Văn Măng và Trịnh Văn Thanh, VKSND đề nghị tòa không chấp nhận đơn xin hưởng án treo, nhưng đề nghị chấp nhận kháng cáo xin giảm án 6-9 tháng tù.

Cũng theo VKSND, nhiều bị cáo trong vụ án không kháng cáo hoặc đã rút đơn kháng cáo cũng được đề nghị giảm 6-9 tháng tù, gồm các bị cáo: Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc BQLDA Bắc Giang cũ, Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ... Lý do là các bị cáo có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, đồng thời hậu quả vụ án cũng được khắc phục triệt để.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên tòa phúc thẩm

Trong vụ án này, có 17 bị cáo có đơn kháng cáo, nhưng trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, 3 bị cáo đã rút đơn là Phạm Thái Hà, Nguyễn Văn Thạo và Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ.

Trong khi bị cáo Phạm Thái Hà đang thi hành án, xuất hiện tại phiên tòa phúc thẩm, vợ cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ tội cho chồng như: Ông nội của bị cáo Phạm Thái Hà được Huân chương lao động hạng Ba, Huân chương kháng chiến, được Thủ tướng tặng bằng khen,...

"Chồng tôi đã đi chấp hành án nhưng được biết hôm nay tòa xét xử phúc thẩm, gia đình có đơn tha thiết xin Hội đồng xét xử, đại diện VKSND xem xét các tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng tôi"- vợ bị cáo Phạm Thái Hà nói tại phiên tòa phúc thẩm.