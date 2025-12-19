Vợ cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tha thiết xin giảm án cho chồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vợ cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tha thiết xin giảm án cho chồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại tòa phúc thẩm, vợ cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà đã tha thiết xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng.

Sáng nay 19-12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) nêu quan điểm giải quyết đối với đơn kháng cáo của Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) và các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn này và các đơn vị liên quan.

Đề nghị giảm án cho cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa cấp phúc thẩm. Ảnh: Giang Huy

Theo cơ quan tố tụng, 14 bị cáo có kháng án đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn của mỗi người. Các bị cáo cũng có thêm tình tiết mới để làm căn cứ xét kháng cáo. Đặc biệt, các bị cáo đã bồi thường khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, với tổng số tiền 120 tỉ đồng.

Trên những cơ sở đó, VKS đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho Nguyễn Duy Hưng từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Trước đó, bị cáo Hưng lĩnh 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội này, VKSND đề nghị giảm án cho Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù). Một số bị cáo khác cũng được đề nghị giảm 6-9 tháng tù.

Đối với 3 bị cáo gồm Nguyễn Chí Cường, Lê Văn Măng và Trịnh Văn Thanh, VKSND đề nghị tòa không chấp nhận đơn xin hưởng án treo, nhưng đề nghị chấp nhận kháng cáo xin giảm án 6-9 tháng tù.

Cũng theo VKSND, nhiều bị cáo trong vụ án không kháng cáo hoặc đã rút đơn kháng cáo cũng được đề nghị giảm 6-9 tháng tù, gồm các bị cáo: Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc BQLDA Bắc Giang cũ, Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ... Lý do là các bị cáo có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, đồng thời hậu quả vụ án cũng được khắc phục triệt để.

Đề nghị giảm án cho cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên tòa phúc thẩm

Trong vụ án này, có 17 bị cáo có đơn kháng cáo, nhưng trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, 3 bị cáo đã rút đơn là Phạm Thái Hà, Nguyễn Văn Thạo và Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ.

Trong khi bị cáo Phạm Thái Hà đang thi hành án, xuất hiện tại phiên tòa phúc thẩm, vợ cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ tội cho chồng như: Ông nội của bị cáo Phạm Thái Hà được Huân chương lao động hạng Ba, Huân chương kháng chiến, được Thủ tướng tặng bằng khen,...

"Chồng tôi đã đi chấp hành án nhưng được biết hôm nay tòa xét xử phúc thẩm, gia đình có đơn tha thiết xin Hội đồng xét xử, đại diện VKSND xem xét các tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng tôi"- vợ bị cáo Phạm Thái Hà nói tại phiên tòa phúc thẩm.

Tin liên quan

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

(NLĐO)- Sau hơn 1 tháng tuyên án sơ thẩm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà lĩnh án 5 năm 6 tháng tù

(NLĐO)- Đánh giá hành vi của bị cáo đã xâm phạm sự đúng đắn trong hoạt động công vụ, Toà đã tuyên cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 5 năm 6 tháng tù.

Chiều nay, tuyên án cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

(NLĐO)- Sau nhiều ngày nghị án, chiều nay 18-9, Toà sẽ ra phán quyết đối với cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng các đồng phạm trong vụ Thuận An.

Quốc hội đấu thầu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà Phạm Thái Hà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo