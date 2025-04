Vô địch sớm 6 vòng, PSG đăng quang lần thứ 13 tại Ligue 1

Tiếp Angers trên sân nhà Parc des Princes, HLV Luis Enrique chỉ "cất" duy nhất Ousmane Dembele trên băng ghế dự bị và tung ra đội hình mạnh nhất hiện có. Dù vậy, PSG vẫn phải đợi đến tận phút 55 mới có dịp ăn mừng với bàn thắng của Desire Doue.



Desire Doue ghi bàn duy nhất cho PSG trước Angers

Tiền vệ 19 tuổi Desire Doue ghi bàn duy nhất từ cú vô-lê đẹp mắt sau quả tạt bóng chính xác của Khvicha Kvaratskhelia bên cánh trái. Desire Doue đang là một trong những gương mặt trẻ đang lên của bóng đá Pháp và châu Âu. Dembele sau đó được tung vào sân trợ chiến nhưng không giúp PSG đào sâu được cách biệt.

Angers không thể xóa nhòa khoảng cách mong manh

Ghi bàn tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa… Chiến thắng trước Angers giúp PSG nâng cách biệt với đội nhì bảng Monaco lên 26 điểm khi giải chỉ còn sáu vòng đấu cuối.

Dự báo được kết cục này nên ở những phút cuối hiệp hai, hàng vạn khán giả có mặt tại sân Parc des Princes đã đồng thanh hát bài "We are the champions" .

Khán giả sân Parc des Princes ăn mừng ngôi vô địch Ligue 1

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ PSG chạy đến công kênh HLV Luis Enrique và chạy diễu hành một vòng quanh sân để chia vui cùng các cổ động viên. PSG tiếp tục thống trị bóng đá Pháp với chức vô địch Ligue 1 thứ 13 trong lịch sử, với 11 danh hiệu được mang về kể từ khi các ông chủ Qatar tiếp quản đội bóng bằng hầu bao kếch sù.

HLV Luis Enrique được công kênh như một người hùng

Đoàn quân của HLV Luis Enrique đăng quang với thành tích bất bại sau 28 vòng đấu, gồm 23 trận thắng và 5 hòa. Nhật báo Marca ngay lập tức có bài ca ngợi nhà cầm quân người Tây Ban Nha khi ông góp công lớn vào thành tích "có một không hai" của PSG tại Ligue 1 mùa này. Chức vô địch Pháp mùa 2024-2025 giúp ông có được 15 danh hiệu chính thức trên cương vị huấn luyện viên, củng cố vị thế một trong những chiến lược gia thành công nhất của bóng đá châu Âu đương đại.

Chức vô địch thứ 13 của PSG

PSG mừng ngôi vô địch

Khvicha Kvaratskhelia, ngôi sao mới của sân Pard des Princes

HLV Luis Enrique tri ân người hâm mộ

Đội bóng nhà giàu thành Paris đang hướng tới cú ăn ba khi đã lọt vào chung kết Cúp nước Pháp (gặp Reims ngày 24-5) và tứ kết Champions League gặp Aston Villa với trận lượt đi trên sân nhà ở Paris rạng sáng 10-4.