Vở diễn tạo sức hút lớn

Kịch bản "Người ven đô" do NSƯT Hoa Hạ dàn dựng mới trên Sân khấu cải lương mới Đại Việt, vừa được công diễn nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước, đã được đông đảo công chúng đón nhận.



Dấu ấn của lớp diễn viên mới

Đa số khán giả cho rằng diễn viên Võ Minh Lâm, Lê Tứ đã thể hiện vai ông Bảy Đờn, ông Tám Khỏe rất xuất sắc, tạo dấu ấn cho lớp diễn viên mới. Theo những người trong cuộc "Người ven đô" của ê-kíp diễn viên mới đã thay thế được hình ảnh của thế hệ nghệ sĩ Đoàn Sài Gòn 1 năm xưa với: NSND Út Trà Ôn, nghệ sĩ Thành Được, Phượng Liên, Thanh Thanh Hoa...

NSND Hữu Danh vui mừng khoe, vở "Nàng Hai Bến Nghé" (tác giả Ngọc Linh) do ông chuyển thể hát bội, sẽ được Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM đưa lên sàn tập sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Nhắc đến tác phẩm này, khán giả nhớ ngay đến nghệ sĩ nổi tiếng đã thể hiện vai nàng Hai là NSƯT Mỹ Châu. Nhiều vai diễn của NSƯT Mỹ Châu đã khiến công chúng "mê mẩn" như vai Hiếu trong vở "Khách sạn Hào Hoa" (của tác giả Vũ Kim, do bộ đôi soạn giả Trần Hà và Điêu Huyền chuyển thể cải lương); nàng Hai trong vở "Nàng Hai Bến Nghé" (cố tác giả Ngọc Linh) và Lan trong vở "Tìm lại cuộc đời" (do Huy Lam, Hoàng Khâm và Điêu Huyền đồng tác giả). "Lần này, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM rất tự tin trao truyền vai diễn cho lực lượng nghệ sĩ trẻ thể hiện. Có thể nói, thế hệ diễn viên trẻ hôm nay có cái nhìn sâu sắc về đời sống xã hội và tin rằng thế hệ kế thừa sẽ hoàn thành tốt những vai diễn về đề tài cách mạng" - NSND Hữu Danh bày tỏ.

NSND Trần Ngọc Giàu cho hay đang ráo riết dàn dựng vở "Đồng chí" của tác giả Lê Thu Hạnh, cho sân khấu Trịnh Kim Chi tham dự Liên hoan Sân khấu TP HCM khai mạc vào tháng 11 sắp tới. Kịch bản này tham gia trại sáng tác tại Ninh Thuận, được đánh giá cao và được trao giải A năm 2023 của Hội Sân khấu TP HCM.

Mở ra hướng đi mới

Từ đầu năm 2024 đến nay, đã có nhiều vở diễn đề tài cách mạng được dàn dựng trên sân khấu và trên màn ảnh nhỏ. Các vở diễn bao gồm nhiều thể loại như cải lương, kịch nói, hát bội, múa rối đã mở ra hướng đi mới cho sàn diễn khi phần lớn tác phẩm đều được đánh giá cao, nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Một cảnh trong vở cải lương “Người ven đô” của Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt

"Những người làm sân khấu hôm nay đã rất tâm huyết khi dàn dựng nhiều vở diễn về đề tài cách mạng. Đó là ý thức trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ hôm nay, góp phần lan tỏa tinh thần yêu hòa bình, khát vọng độc lập tự do trong mỗi trái tim nghệ sĩ và công chúng" - NSND Trần Minh Ngọc nhìn nhận.

Theo các nhà chuyên môn, những kịch bản về đề tài cách mạng có sức sống bởi câu chuyện không tô vẽ, giản dị, chân thật và tài năng của nghệ sĩ khi thể hiện đã tạo sức hấp dẫn người xem, lấy được nước mắt, nụ cười của khán giả. "Tôi đã diễn vai bà mẹ cách mạng trong vở "Tình yêu lời đáp" do đạo diễn NSƯT Đoàn Bá dàn dựng sau ngày đất nước thống nhất. Tôi nhớ hoài không khí đêm 2-9 năm 1978 khi diễn vở này tại Củ Chi, khán giả đã cổ vũ nồng nhiệt, nhiều bà mẹ đất thép thành đồng sau suất diễn đã ôm tôi vào lòng và nói, sao con diễn về các bà má cách mạng, giống như con đã sống ở quê hương này" - NSND Ngọc Giàu kể lại trong xúc động.

"Đề tài cách mạng rất gần gũi ngay trong đời sống của chúng ta, ở đâu cũng có những địa chỉ đỏ. Đâu đâu cũng có dấu tích của những con người đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước" - NSND Phạm Thị Thành nhấn mạnh.

Theo NSƯT Ca Lê Hồng, sở dĩ vở diễn cách mạng sống mãi trong tim văn nghệ sĩ, là do tác phẩm viết về người chiến sĩ, thể hiện hành động của họ không để giải trí mà là gìn giữ những điều cao cả, điều cốt yếu của con người là đời sống hòa bình và hạnh phúc.