Võ Lê Quế Anh đăng quang Miss Grand Vietnam 2024

Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 Võ Lê Quế Anh

Với câu hỏi: "Trình bày suy nghĩ về vai trò của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử và hiện nay", Quế Anh cho rằng từ xưa phụ nữ Việt đã rất anh dũng, kiên cường thông qua hình ảnh Bà Trưng, Bà Triệu. Hôm nay, phụ nữ Việt có nhiều đóng góp cho xã hội, tham gia vào bộ máy nhà nước, nghiên cứu khoa học; đồng thời họ cũng không quên những giá trị truyền thống. Đó cũng là ước mơ, hình mẫu cô hướng tới. Câu trả lời thuyết phục này giúp cho Quế Anh đoạt vương miện hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024.



Quế Anh từng đạt Á khôi Đại học Huế 2020, Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022. Tân Hoa hậu sở hữu trình độ tiếng Anh, tiếng Hàn trôi chảy. Cô còn là có giọng hát, rap và khả năng trình diễn âm nhạc ấn tượng.

Võ Lê Quế Anh sẽ người đẹp Việt Nam tham dự đấu trường Miss Grand International 2024 tại Campuchia - Thái Lan vào tháng 10 tới.

Ngoài ra, người đẹp Lê Phan Hạnh Nguyên đạt Á hậu 1, Vũ Thị Thu Hiền đạt Á hậu 2, Á hậu 3 thuộc về Lâm Thị Bích Tuyền, Phạm Thị Ánh Vương dành vị trí Á hậu 4.

Á hậu 1 Lê Phan Hạnh Nguyên

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như: Best in troduction Award - phần hô tên ấn tượng (Nguyễn Vĩnh Hà Phương), Best in swimsuit do ban giám khảo bình chọn (Trần Hồng Ngọc), giải thưởng do khán giả bình chọn - Best in swimsuit by fan vote (Nguyễn Thị Hương Lan); Best in evening gown - trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất (Bùi Lý Thiên Hương), Best Introduction Video - Video giới thiệu hay nhất (Lâm Thị Bích Tuyền), Best catwalk (Trần Thị Thùy Trâm), Miss Fashion (Nguyễn Đặng Huyền Trang), Grand Voice Award (Vũ Thị Thu Hiền), Thuyết bình về hòa hình (Khuất Nguyễn Bảo Châu)…

Vũ Thị Thu Hiền đạt Á hậu 2,

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2024 còn có sự góp mặt của bà Teresa, Phó Chủ tịch Miss Grand International. Ông Nawat và đương kim MGI do bận lịch trình không thể đến Việt Nam tham dự.

Á hậu 3 Lâm Thị Bích Tuyền