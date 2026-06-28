Vỡ òa cảm xúc với phiên bản mới "Người điên trong ngôi nhà cổ"

Các nghệ sĩ tham gia vở Người điên trong ngôi nhà cổ tối 27-6-2026

Tối 27-6, đông khán giả đã đến xem và cổ vũ vở kịch "Người điên trong ngôi nhà cổ" tại sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Vở kịch có tên đầy ám ảnh "Người điên trong ngôi nhà cổ" với phiên bản mới được chăm chút và đào sâu hơn những thông điệp giá trị của cố nhà văn Ngọc Linh. Nhiều khán giả khi rời rạp đã bày tỏ cảm giác nặng trĩu còn đọng lại sau khi màn nhung đã khép.

Dưới bàn tay dàn dựng của NSƯT Thành Hội, ông đã chứng minh sức sống bền bỉ của một kịch bản tâm lý giàu giá trị nhân văn.

Không cần đến những thủ pháp gây sốc hay các lớp diễn phô trương, vở diễn vẫn đủ sức khiến khán giả lặng người trước những câu hỏi về lòng người, về đồng tiền và về cái giá phải trả khi con người phản bội chính lương tri của mình.

Một bi kịch gia tộc vẫn nguyên tính thời sự

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Người điên trong ngôi nhà cổ ra mắt, nhưng những vấn đề mà cố nhà văn Ngọc Linh đặt ra dường như vẫn chưa hề cũ. Nơi treo những tấm liễng: Trung, Tín, Nghĩa bổng sụp đổ tan tành chỉ vì lòng tham và thói đạo đức giả.

Thông điệp kịch vẫn còn nguyên vẹn khi câu chuyện về một gia đình giàu có, nơi khối tài sản khổng lồ trở thành nguyên nhân làm đổ vỡ mọi giá trị đạo đức.

Những lời thề nguyền, tình thân máu mủ, sự biết ơn và lòng trung thực lần lượt bị đánh đổi. Đồng tiền từng bước biến con người thành những kẻ xa lạ với chính mình.

Các diễn viên trẻ thăng hoa cảm xúc trong vở Người điên trong ngôi nhà cổ

Điều đáng quý của kịch bản văn học nằm ở chỗ tác giả không xây dựng những nhân vật phản diện theo lối một chiều. Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi đồng tiền nhiều lúc vẫn được xem là thước đo của thành công, câu chuyện ấy càng khiến người xem giật mình nhìn lại.

Bé Uyên – ánh sáng lương thiện giữa bóng tối

Nếu cả vở diễn phủ đầy những mưu mô, toan tính thì nhân vật bé Uyên lại là khoảng sáng hiếm hoi.

Qua diễn xuất đầy tinh tế của nghệ sĩ Ái Như, bé Uyên trong phiên bản này hiện lên với tâm trí ngây thơ như một đứa trẻ nhưng lại mang trái tim trong trẻo nhất.

Ở nhân vật không có sự khôn ngoan của người lớn, không có những toan tính vụ lợi, chỉ có tình yêu thương vô điều kiện dành cho mọi người.

Nghệ sĩ Ái Như và Công Danh trong vở Người điên trong ngôi nhà cổ

Chính sự đối lập ấy tạo nên sức nặng cảm xúc. Khi những người được xem là tỉnh táo lại hành xử bằng sự ích kỷ và tàn nhẫn, thì người mang danh "điên" lại là người còn giữ được nhân tính.

Đó cũng là nghịch lý đau xót mà tác giả muốn gửi gắm: nhiều khi xã hội gọi một người là bất thường chỉ vì họ vẫn còn biết yêu thương trong một thế giới đã quá thực dụng.

Sự thăng hoa của nghệ thuật diễn xuất

Có thể xem vai bé Uyên là một trong những thử thách lớn của sân khấu tâm lý. Nhân vật đòi hỏi diễn viên phải liên tục chuyển đổi giữa vẻ ngây ngô hồn nhiên và những khoảnh khắc chất chứa nỗi đau vô thức. Nếu chỉ diễn "điên" bằng hình thức sẽ rất dễ trở nên cường điệu; còn nếu quá tiết chế, nhân vật sẽ mất đi sức ám ảnh.

Nghệ sĩ Ái Như đã lựa chọn một lối diễn giàu nội tâm. Chị không cố tạo ra những biểu hiện khác thường mà tập trung khắc họa một tâm hồn trong trẻo bị tổn thương bởi sự tàn nhẫn của người lớn. Chính sự tiết chế ấy khiến từng ánh mắt, từng cử chỉ đều chạm đến cảm xúc người xem.

Nghệ sĩ Thế Hải và Thành Hội trong vở Người điên trong ngôi nhà cổ

Bên cạnh đó, đạo diễn Thành Hội tiếp tục cho thấy khả năng xử lý không gian sân khấu tâm lý rất chắc tay. Nhịp diễn được tiết chế hợp lý, không gian ngôi nhà cổ vừa mang vẻ u tịch, vừa như một nhân chứng câm lặng cho mọi tội lỗi đã diễn ra qua nhiều thế hệ.

Điều đáng ghi nhận hơn là hai nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như vẫn kiên trì dìu dắt lớp diễn viên trẻ.

NSƯT Thành Hội luôn dìu dắt, nâng đỡ thế hệ diễn viên trẻ trên sân khấu Hoàng Thái Thanh

Khi "người điên" lại là người tỉnh táo nhất

Sức mạnh lớn nhất của Người điên trong ngôi nhà cổ không nằm ở những tình tiết ly kỳ mà ở triết lý nhân sinh được cài cắm xuyên suốt tác phẩm.

Vở diễn nhắc nhở rằng mọi sự phản bội đều phải trả giá. Lòng tham có thể đem đến quyền lực và vật chất trong chốc lát, nhưng không bao giờ mang lại sự bình yên. Chỉ có lòng tử tế, sự bao dung và tình yêu thương chân thành mới giúp con người gìn giữ được phẩm giá của mình.

Đó cũng là lý do sau nhiều năm, vở "Người điên trong ngôi nhà cổ" vẫn giữ nguyên sức sống.