Vợ ông Đặng Văn Thành quay lại hội đồng quản trị TTC AgriS

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS- mã chứng khoán SBT) vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên niên độ 2023 - 2024.

TTC AgriS đã công bố lợi nhuận đột biến, tăng hơn 33% tại đại hội cổ đông thường niên niên độ 2023 - 2024, đồng thời bầu thêm thành viên HĐQT là ông Lê Quang Phúc.

Đại hội đã thông qua định hướng kế hoạch niên độ 2024 - 2025, thay đổi các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), đồng thời thống nhất ủng hộ việc nâng cao hiệu quả quản trị công ty, hướng tới các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế.

Kết thúc niên độ 2023 - 2024, TTC AgriS đạt sản lượng tiêu thụ đường năm thứ 5 liên tiếp vượt mốc 1 triệu tấn; doanh thu thuần 29.021 tỉ đồng - hoàn thành 141% so với kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 806 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

TTC AgriS dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 10% với giá trị hơn 740 tỉ đồng, thời gian phát hành dự kiến trước tháng 6-2025.

Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đào Duy Thi và thành viên HĐQT độc lập đối với bà Võ Thúy Anh. Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT là 5 người. Theo đó, bà Huỳnh Bích Ngọc và ông Lê Quang Phúc đã được bầu vào HĐQT.

Ông Lê Quang Phúc hiện cũng là thành viên HĐQT độc lập lâu năm của những công ty niêm yết có vốn hoá lớn, như Công ty CP Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ)...

Như vậy, HĐQT mới của TTC AgriS gồm: Bà Đặng Huỳnh Ức My (Chủ tịch HĐQT), bà Huỳnh Bích Ngọc (thành viên), ông Trần Tấn Việt (thành viên), ông Lê Quang Phúc (thành viên độc lập) và ông Trần Trọng Gia Vinh (thành viên độc lập).

Bà Huỳnh Bích Ngọc là vợ và bà Đặng Huỳnh Ức My là con gái ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công.

Hồi tháng 7 vừa qua, bà Huỳnh Bích Ngọc đã rời vị trí chủ tịch HĐQT, sau đó con gái bà là Đặng Huỳnh Ức My lên thay.

HĐQT mới của TTC- AgriS

Đánh giá triển vọng của ngành đường thế giới, TTC AgriS đã trình đại hội kế hoạch kinh doanh thận trọng trong niên độ 2024 - 2025, với mục tiêu doanh thu đạt 26.168 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỉ đồng, biên lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng từ 3,1% lên 3,4%.

Tại đại hội, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT, cho biết phát triển bền vững là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự trường tồn của TTC AgriS. Công ty sẽ tập trung và kiên quyết hơn bằng cách triệt để thực hành tốt các chuẩn mực quốc tế trong quản trị doanh nghiệp hiện đại. TTC AgriS cũng đang tập trung dồn toàn lực để đạt được mục tiêu doanh thu 60.000 tỉ trước thời hạn.

"Tôi sẽ làm việc vì lợi ích cho tất cả cổ đông và các bên liên quan, tập trung vào tính khách quan và minh bạch trong hoạt động quản trị" - Chủ tịch TTC AgriS khẳng định với cổ đông, nhà đầu tư, nhà nông, người lao động, các định chế tài chính và đối tác.