Sau một tuần tranh tài, Giải Vô địch quyền Anh quốc gia 2025 đã khép lại tối 11-10 tại Nhà thi đấu Tân Thuận (TP HCM). Hàng trăm trận so găng nảy lửa giữa các đơn vị có phong trào mạnh của cả nước như Hà Nội, TP HCM, Quân Đội, An Giang, Bắc Ninh… mang đến một giải đấu thực sự được nâng tầm về chuyên môn.

Nguyễn Thị Tâm (Hà Nội, xanh) thắng Kim Sang (An Giang) trong trận chung kết 52kg nữ

Sự hiện diện của những tay đấm hàng đầu, trong đó có cả dàn tuyển thủ thường xuyên được cọ xát tại các giải quốc tế, được xem là động lực cho hơn 300 võ sĩ tại giải. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tất cả các đoàn cho sự kiện tranh tài hàng đầu quốc gia, giải thực sự là cuộc biểu dương lực lượng và là ngày hội lớn của quyền Anh Việt Nam.



Lê Hải Âu (An Giang, xanh) tấn công trước Nguyễn Châu Kiều Chi (Đắk Lắk) ở chung kết hạng 50 kg nữ

Trong khi các võ sĩ hàng đầu hiện nay như Võ Thị Kim Ánh (An Giang), Hà Thị Linh, Nguyễn Thị Tâm (Hà Nội), Nguyễn Mạnh Cường (Bắc Ninh), Nguyễn Minh Cường (TP HCM)... đều vượt qua mọi trở ngại để vào đến trận chung kết và giành chiến thắng cao nhất ở các nội dung thuộc lứa tuổi 19-40 thì những màn tranh tài ở lứa tuổi trẻ 17-18 thực sự mang lại nhiều hy vọng.



Nguyễn Minh Cường (TP HCM, đỏ) thắng Phan Quang Tuấn (Quân Đội) ở chung kết 51kg nam

Bản đồ quyền Anh trẻ đã và đang trải rộng ở nhiều tỉnh thành ngành, chưa kể nhiều địa phương mạnh tay thuê chuyên gia ngoại để quyết liệt nâng chất công tác đào tạo trẻ, đã mang lại những tín hiệu tích cực cho phong trào. Thi đấu quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao và rất ít khiếu kiện về công tác trọng tài, giải vô địch quốc gia 2025 thành công ngoài mong đợi của giới chuyên môn.

Trần Đức Thọ (Quân Đội, xanh) thắng Nguyễn Thanh Giang (Đắk Lắk) ở chung kết 71kg nam

Quyền Anh Việt Nam đang hướng tới các đấu trường lớn như SEA Games 2025, ASIAD 2026 hay Olympic 2028. Giải Vô địch quốc gia 2025 chính là dịp để tuyển chọn và triển khai kế hoạch đầu tư cho thế hệ tuyển thủ mới, đủ sức tranh tài ở mọi đấu trường trong tương lai.

Trong xu hướng chung của quyền Anh quốc tế, quyền Anh Việt Nam cũng ráo riết thực hiện việc kiểm tra giới tính (với các võ sĩ nữ) và duy trì chế độ kiểm tra doping để đảm bảo lực lượng tham dự các giải quốc tế theo đúng quy định và thông lệ.

Kết quả toàn đoàn: Lứa tuổi 18-19: Nữ: 1. Hà Nội 2. Quân Đội 3. Cần Thơ Nam: 1. TP HCM 2. Quảng Ngãi 3. CAND và Quảng Ninh Lứa tuổi 19-40: Nữ: 1. Hà Nội 2. An Giang 3. TP HCM II Nam: 1. Quân Đội 2. TP HCM 3. Bắc Ninh

Giải Vô địch quyền Anh quốc gia 2024 được tổ chức thi đấu theo 2 nhóm tuổi: 17 - 18 tuổi (nam 14 hạng cân, nữ 12 hạng cân); 19 - 40 tuổi (nam 14 hạng cân, nữ 13 hạng cân). Hà Nội chú trọng phát triển lứa võ sĩ nữ trong khi thế mạnh truyền thống của Quân Đội là ở các nội dung nam.