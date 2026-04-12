Đội tuyển Kickboxing Việt Nam khép lại Cúp Kickboxing Thế giới 2026 (Kickboxing World Cup) tại Thái Lan (5 đến 12-4-2026), đạt thành tích ấn tượng với 32 HCV, 33 HCB và 30 HCĐ, qua đó xếp hạng 3 toàn đoàn trong số 34 quốc gia tham dự.

Trong đó, đại diện của LĐ Kickboxing TP HCM tham dự cùng tuyển Việt Nam có 1 HLV và 1 VĐV từ nguồn kinh phí xã hội hoá. Tại giải đấu, VĐV Bùi Thị Yến Nhi đóng góp tấm HCV nội dung Fullcontact 48kg nữ VĐV, thành công nâng cấp sau HCB ở mùa giải trước.

Giải đấu này có sự tham gia của 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng cộng hơn 1000 VĐV tranh tài ở các nội dung đối kháng trên sàn đài, thi đấu trên thảm và các bài quyền. Đứng nhất toàn đoàn là chủ nhà Thái Lan. Uzbekistan xếp thứ hai, trong khi Kazakhstan và Đài Loan lần lượt xếp sau Việt Nam.

VĐV Yến Nhi và HLV Giáp Trung Thang đại diện từ LĐ Kickboxing TP HCM