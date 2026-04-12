HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Võ sĩ TP HCM giành HCV ở Giải Kickboxing World Cup 2026

Quốc An

(NLĐO) - Võ sĩ Bùi Thị Yến Nhi (TP HCM) giành HCV Fullcontact 48kg nữ, góp công giúp tuyển Việt Nam đứng 3 toàn đoàn trong số 34 quốc gia tham dự.

Đội tuyển Kickboxing Việt Nam khép lại Cúp Kickboxing Thế giới 2026 (Kickboxing World Cup) tại Thái Lan (5 đến 12-4-2026), đạt thành tích ấn tượng với 32 HCV, 33 HCB và 30 HCĐ, qua đó xếp hạng 3 toàn đoàn trong số 34 quốc gia tham dự.

Trong đó, đại diện của LĐ Kickboxing TP HCM tham dự cùng tuyển Việt Nam có 1 HLV và 1 VĐV từ nguồn kinh phí xã hội hoá. Tại giải đấu, VĐV Bùi Thị Yến Nhi đóng góp tấm HCV nội dung Fullcontact 48kg nữ VĐV, thành công nâng cấp sau HCB ở mùa giải trước.

Võ sĩ TP HCM bảo vệ thành công HCV tại Kickboxing World Cup - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn với 32 HCV

Giải đấu này có sự tham gia của 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng cộng hơn 1000 VĐV tranh tài ở các nội dung đối kháng trên sàn đài, thi đấu trên thảm và các bài quyền. Đứng nhất toàn đoàn là chủ nhà Thái Lan. Uzbekistan xếp thứ hai, trong khi Kazakhstan và Đài Loan lần lượt xếp sau Việt Nam.

Võ sĩ TP HCM bảo vệ thành công HCV tại Kickboxing World Cup - Ảnh 2.
Võ sĩ TP HCM bảo vệ thành công HCV tại Kickboxing World Cup - Ảnh 3.

VĐV Yến Nhi và HLV Giáp Trung Thang đại diện từ LĐ Kickboxing TP HCM

Tham dự giải đấu này, tuyển Việt Nam có 1 trưởng đoàn, 15 HLV và 52 VĐV. Lực lượng hùng hậu, quy tụ nhiều võ sĩ chất lượng như Bùi Thị Yến Nhi, Bùi Duy Chí Thành, Vũ Thế Anh, Triệu Thị Phương Thủy, Nguyễn Trần Bảo Trâm, Sa Thị Ngọc Khuê, Phùng Thị Hồng Thắm, Hà Thế Anh, Võ Minh Triết, Nguyễn Minh Hiếu, Huỳnh Quang Thiều, Nguyễn Thị Yến Nhi và Dương Tuấn Kiệt.


Sau khi khép lại giải đấu tại Thái Lan, toàn đội sẽ nghỉ ngơi, họp rút kinh nghiệm trong ngày 13-4 trước khi trở về nước. 


Thành tích lần này cũng tiếp tục khẳng định sự tiến bộ và vị thế ngày càng vững chắc của kickboxing Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tin liên quan

Mãn nhãn võ đài Kickboxing năm 2025, hàng ngàn khán giả Ninh Thuận hào hứng

Mãn nhãn võ đài Kickboxing năm 2025, hàng ngàn khán giả Ninh Thuận hào hứng

(NLĐO) - Võ đài Kickboxing 2025 - SEA WARRIOR, Chiến binh biển cả với các võ sĩ hàng đầu Việt Nam và Campuchia đã khép với ba trận tranh đai hấp dẫn tối 23-5.

Kickboxing: Tuyển Việt Nam có thêm chiến thắng tại Campuchia

(NLĐO) - Tuyển Kickboxing Việt Nam vừa có thêm chiến thắng ở Giải Kun Khmer Quốc tế với trận thắng của võ sĩ Minh Hiếu trong tối 9-3.

Liên đoàn Kickboxing Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Kickboxing Ranking Vietnam

(NLĐO) - Kickboxing Ranking Việt Nam tài trợ cho Liên đoàn Kickboxing Việt Nam trong vòng 5 năm, đảm bảo yêu cầu hoạt động của tổ chức xã hội hóa thể thao này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo