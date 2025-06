Vợ thuê nhà đánh bạc, cựu công an từ khuyên răn đến… nhập cuộc

Ngày 17-6, TAND quận 8 (TP HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 8 bị cáo liên quan đến một đường dây tổ chức đánh bạc tại địa phương. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về hai tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".



Các bị cáo gồm: Hoàng Thị Thanh Hương (SN 1973, nội trợ), Đỗ Minh Hoàng (SN 1982, kinh doanh tự do), Dương Hoàng Anh (SN 1964, lao động tự do), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, cựu công an), Trần Đắc Quí (SN 1971), Trần Hưng Quốc (SN 1979, tài xế xe ôm), Hoàng Hùng Anh (SN 1972) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1972, luật sư).

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 6 đến ngày 29-7-2024, Hoàng Thị Thanh Hương cùng Hoàng và Hoàng Anh tổ chức đánh bạc tại căn nhà thuê trên đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8. Hương là người đứng ra cung cấp địa điểm, nấu ăn phục vụ các con bạc; Hoàng và Hoàng Anh có nhiệm vụ lôi kéo người chơi. Hoàng còn lo mua bài, cà phê, thuốc lá, cho mượn tiền không tính lãi và sắp xếp xe cho các con bạc.

Trung bình mỗi ngày, sòng bạc thu tiền xâu từ 1 - 2,5 triệu đồng, được chia đều cho ba người tổ chức.

Ngày 29-7-2024, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang hành vi đánh bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ 1,6 triệu đồng tiền xâu, gần 42 triệu đồng tiền dùng để đánh bạc và hơn 10 triệu đồng của nhóm tổ chức.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (chồng bị cáo Hương) khai từng nhiều lần khuyên vợ dừng việc tổ chức sòng bạc nhưng không thành. Sau đó, Tùng đồng thuận để Hương tiếp tục tổ chức đánh bạc, thậm chí nhiều lần trực tiếp tham gia đánh bài cùng các con bạc.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Hoàng, Hương, Tùng, Hoàng Anh từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", đồng thời buộc mỗi người nộp phạt 50 triệu đồng. Các bị cáo Quí, Hùng Anh, Quốc, Sơn bị tuyên mức án từ 1 năm đến 1 năm 8 tháng tù về tội "Đánh bạc" và phải nộp phạt 20 triệu đồng/người.