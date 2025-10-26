Vô tình lọt vào ảnh sự kiện đông người, cá nhân có quyền yêu cầu gỡ bỏ?

Mạng xã hội phát triển, việc hình ảnh cá nhân "vô tình" xuất hiện trong các bài đăng, bản tin hay clip lan truyền không còn xa lạ. Điều này đôi khi khiến nhiều người cảm thấy khó chịu hoặc lo ngại quyền riêng tư của mình bị xâm phạm.

Anh Lê Văn Đức (35 tuổi, trú tại xã An Khánh, Hà Nội) băn khoăn: “Khi tôi lái ô tô đi ngang qua một sự kiện đường phố, hình ảnh của tôi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi có quyền yêu cầu họ gỡ ảnh không?”.

Ảnh minh họa.

Anh Đức kể lại, hôm đó anh đi qua khu phố cổ đúng lúc diễn ra một sự kiện đường phố quy mô lớn. Nhóm nghệ sĩ trẻ biểu diễn âm nhạc, người dân và du khách tập trung rất đông để theo dõi. Hàng trăm người, trong đó có nhiều nhiếp ảnh gia, đã ghi lại những khoảnh khắc sôi động ấy.

“Tôi vốn không tham gia sự kiện, chỉ đi ngang qua con đường đó. Khi về nhà, tình cờ lướt mạng xã hội, tôi thấy chiếc xe của mình xuất hiện trong một bức ảnh đăng trên fanpage sự kiện và một số trang báo. Biển số xe hiện rất rõ khiến bạn bè dễ dàng nhận ra. Một số bình luận đùa vui dưới bài đăng nhắc đến biển số khiến tôi cảm thấy không thoải mái", anh Đức chia sẻ thêm.

Từ thực tế này, anh đặt câu hỏi: nếu người bị chụp rõ mặt có quyền yêu cầu gỡ hình ảnh, thì chiếc xe – một tài sản cá nhân gắn liền với chủ sở hữu – có được pháp luật bảo vệ tương tự hay không?

Luật sư Vũ Anh Tuấn (Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Hà Nội) cho biết, về nguyên tắc, việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải có sự đồng ý của người đó. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định một số trường hợp được sử dụng hình ảnh cá nhân mà không cần xin phép.

Cụ thể, hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng hoặc được sử dụng trong các hoạt động như hội nghị, hội thảo, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và các sự kiện công cộng khác – miễn là việc sử dụng không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Bên cạnh đó, khoản 8 Điều 9 Luật Báo chí quy định: Pháp luật nghiêm cấm hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tuy nhiên, pháp luật không cấm cơ quan báo chí đăng tải hình ảnh cá nhân hoặc phương tiện tại nơi công cộng, miễn là việc đăng tải không xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người trong ảnh.

Như vậy, pháp luật không bảo vệ quyền đối với hình ảnh cá nhân theo hướng tuyệt đối, mà cân bằng giữa quyền riêng tư của cá nhân và quyền tiếp cận thông tin, lợi ích chung của xã hội.

Việc sử dụng hình ảnh trong bối cảnh công cộng, phục vụ mục đích thông tin đại chúng, là được phép miễn không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người có hình ảnh.

Trường hợp của anh Lê Văn Đức, anh không tham gia sự kiện mà chỉ vô tình xuất hiện trong ảnh chụp tại nơi công cộng. Hình ảnh không làm sai lệch sự thật, không xúc phạm danh dự hay nhân phẩm. Tuy nhiên, biển số xe xuất hiện rõ trên fanpage và một số trang báo, kèm theo bình luận nhận diện.

Đối chiếu quy định pháp luật, có thể thấy việc các cơ quan truyền thông hoặc trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh hoạt động diễn ra ở nơi công cộng – kể cả khi hiển thị rõ biển số xe như trường hợp của anh Đức – không vi phạm pháp luật. Do đó, anh không có cơ sở yêu cầu gỡ bỏ hoàn toàn hình ảnh đã đăng tải.

Tuy nhiên, anh có thể đề nghị đơn vị đăng tải làm mờ biển số xe hoặc ẩn thông tin nhận diện nếu cảm thấy danh dự, uy tín hoặc đời sống cá nhân bị ảnh hưởng do hình ảnh được sử dụng khi chưa xin phép, có chứng cứ cho thấy việc đăng tải gây tác động tiêu cực đến công việc hoặc cuộc sống của mình.