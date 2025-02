Với thế và lực đủ đầy, Hậu Giang tự tin tiến vào kỷ nguyên mới

Tối ngày 7-2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức tọa đàm truyền hình trực tiếp với chủ đề "Hậu Giang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới".

Đến dự tọa đàm có ông Đồng Văn Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ; Thạc sĩ Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL.

Ông Đồng Văn Thanh (giữa) – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Đồng Văn Thanh cho biết thực hiện Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ năm 2017 đến 31-10 năm 2024, tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong sắp xếp bộ máy bên trong ở các sở, ngành tỉnh và các địa phương.

Cụ thể, ở các sở, ngành tỉnh đã giảm được 57 đơn vị cấp phòng, đạt tỷ lệ 36%; đối với cấp huyện giảm được 13 phòng, đạt tỷ lệ 23%. Cùng với đó, tỉnh giảm 60 đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước, đạt tỷ lệ trên 13%. Qua sắp xếp, tỉnh giảm 15% biên chế công chức và hơn 20% biên chế viên chức.

Hiện nay, tỉnh Hậu Giang tiếp tục tập trung thực hiện chủ trương Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy. Tỉnh ủy chủ động chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng các đề án, đến nay, tất cả cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc diện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của tỉnh hoàn thành đề án, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cùng với việc thực hiện tốt các nghị quyết, đề án... trong phát triển nguồn nhân lực được ban hành trong các năm qua được kỳ vọng giúp tỉnh cơ cấu lại tổ chức bộ máy tin, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã cung cấp nhiều thông tin, nhận định, phân tích, gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến những nền tảng, trụ cột, giải pháp để Hậu Giang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Theo đó, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và quy hoạch tỉnh chính là những yếu tố quan trọng giúp Hậu Giang vượt qua thử thách, phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, dẫu gặp không ít khó khăn, thử thách nhưng tỉnh Hậu Giang luôn vững bước đi lên.

Năm 2024, Hậu Giang thực hiện đạt và vượt toàn diện 18/18 chỉ tiêu; hoàn thành đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu trọng yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 8,76%, xếp thứ 2 khu vực ĐBSCL, nằm trong nhóm cao của cả nước. Thu ngân sách năm 2024 vượt dự toán Trung ương giao; cơ cấu kinh tế khu vực II tăng mạnh, chiếm 39,89%, trở thành trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế….

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội và môi trường tiếp tục được đầu tư, phát triển; GRDP bình quân đầu người đạt 93,78 triệu đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,48%, lần đầu tiên thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước; hoàn thành 1.400 căn nhà đại đoàn kết, góp phần vào việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, dột nát do Chính phủ phát động,... đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét. Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, ổn định.

Công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao vị thế của địa phương so với các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng (thứ 2 từ trái sang), Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại buổi tọa đàm.

Hậu Giang là một trong 2 địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 sớm nhất. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện quy hoạch.

Công tác bàn giao mặt bằng hai tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh trước thời gian Trung ương giao. Dự án cao tốc do tỉnh làm chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng tiến độ, những khó khăn, vướng mắc được tỉnh chủ động, tranh thủ phối hợp tháo gỡ, nhất là về vật liệu thi công; các dự án về hạ tầng giao thông, công nghiệp của tỉnh đang triển khai đúng tiến độ.

Tỉnh đã triển khai chương trình một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, trong đó Hậu Giang sẽ có 28.000 ha vùng lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp vào năm 2025; các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PGI đều tăng, đặc biệt chỉ số PCI năm 2023 đứng trong tốp 10 cả nước; khu công nghệ số Hậu Giang đi vào hoạt động, với diện tích 28,5 ha, đến nay có 07 doanh nghiệp được thành lập, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

"Với niềm tin và khát vọng, với thế và lực đủ đầy, Hậu Giang tự tin để vững bước trên chặng đường mới. Mỗi cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân Hậu Giang đủ ý chí, quyết tâm chung sức đồng lòng xây dựng và kiến tạo Hậu Giang phát triển phồn vinh, hạnh phúc như mục tiêu đã đề ra" – lãnh đạo tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.