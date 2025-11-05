HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vốn bồi thường tại TP HCM: 3 đơn vị giải ngân dưới 1%

QUỐC ANH

(NLĐO) - Giải ngân vốn bồi thường năm 2025, TP HCM có 3 đơn vị đạt kết quả rất thấp - dưới 1%, trong đó có đơn vị chưa giải ngân được đồng nào

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, năm 2025 (tính đến ngày 28-10).

Khu vực TP HCM (cũ), năm 2025, theo số liệu của 17 Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, huyện, TP Thủ Đức (Ban bồi thường) thì có 121 dự án với tổng số vốn bồi thường là 25.150 tỉ đồng.

Vốn bồi thường tại TP HCM: 3 đơn vị giải ngân dưới 1% - Ảnh 1.

Năm 2025, vốn bồi thường khu vực TP HCM (cũ) đã giải ngân 20.662/25.150 tỉ đồng, tỉ lệ 82%.

Tổng số vốn giải ngân đạt 20.662 tỉ đồng (tỉ lệ 82%). Trong đó, 2 đơn vị giải ngân tỉ lệ 100% là Ban bồi thường quận 11 và quận Tân Bình.

Đáng chú ý, trong số 15 đơn vị chưa đạt thì có 3 đơn vị tỉ lệ giải ngân dưới 1%, cụ thể: Ban bồi thường quận Bình Thạnh 0,54%, Ban bồi thường huyện Nhà Bè 0,12%, còn Ban bồi thường quận Tân Phú thì chưa giải ngân được đồng vốn nào.

Ngoài ra, Ban Bồi thường quận 3 giải ngân 1,2%, Ban Bồi thường quận 10 đạt 9,89%, Ban Bồi thường Gò Vấp dạt 11,7%.

Trong khi đó, tổng vốn bồi thường năm 2024 cho 157 dự án là 29.342 tỉ đồng. Đến nay, tổng số tiền đã chi trả là 20.762 tỉ đồng (đạt 70,7%). Tỉ lệ bàn giao mặt bằng (tính trung bình của 17 Ban bồi thường) là 81,7%.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), chỉ có 1 dự án bố trí 100% vốn bồi thường là dự án đường Nguyễn Phong Sắc với 94,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, UBND xã Long Sơn đang tiến hành kiểm kên, đang xét tính pháp lý của dự an.

Ngoài ra, còn có 75 dự án tổng số vốn bồi thường năm 2025 là 10.615 tỉ đồng, tổng số đã giải ngân 3.327 tỉ đồng (đạt hơn 31%).

Khu vực Bình Dương (cũ), tổng số vốn bồi thường năm 2025 cho 90 dự án là 25.285 tỉ đồng, tổng số tiền đã giải ngân là 9.959 tỉ đồng (đạt 39%).

Để bảo đảm công tác giải ngân vốn bồi thường năm 2024 và 2025 cho khu vực TP HCM cũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị một số chủ đầu tư khẩn trương phân loại hồ sơ vướng mắc theo từng lĩnh vực chuyên ngành báo cáo, trình hướng giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Tại khu vực Bình Dương cũ, đề nghị Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương và các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND 36 xã, phường và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đến 31-12 đạt iải ngân 100%.

