Vòng đấu căng thẳng của nhóm cuối

Kết quả ở vòng đấu này sẽ quyết định đến cơ hội trụ hạng của nhóm cuối bảng.

Thanh Hóa và HAGL vẫn chưa an toàn

Từ Thanh Hóa với 25 điểm đến PVF-CAND có 18 điểm, khoảng cách chỉ bằng đúng 2 trận thắng khiến mọi sai lầm lúc này đều phải trả giá rất đắt. V-League nhiều mùa từng chứng kiến những màn thoát hiểm ngoạn mục ở phút cuối và năm nay cũng không ngoại lệ. Khi khoảng cách điểm giữa các đội nhóm cuối không quá chênh lệch, họ buộc phải bước vào trận đấu với tâm thế "sống mái" để tự cứu lấy mình.

Thanh Hóa là đội dễ thở nhất trong nhóm 5 đội cuối bảng, khi sở hữu 25 điểm. Cần thêm một chiến thắng, đội bóng xứ Thanh sẽ trụ hạng thành công mà không phụ thuộc yếu tố bên ngoài.

Tuy nhiên, đoàn quân HLV Mai Xuân Hợp sẽ đối mặt thử thách lớn, rất khó hoàn thành mục tiêu khi tiếp đón Ninh Bình ở vòng 25. Đội bóng cố đô cũng đang dồn toàn lực để cạnh tranh vị trí trong tốp 3 chung cuộc nên sẽ tận dụng thời cơ tích điểm tối đa khi so tài với đối thủ yếu hơn hòng cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng.

HAGL (giữa) khó lấy 3 điểm khi tiếp đón CLB Hà Nội. Ảnh: VPF

Kém Thanh Hóa 2 điểm sau 24 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng khiến người hâm mộ thấp thỏm. Đội bóng phố Núi tự làm khó mình khi phong độ trượt dài mất kiểm soát từ giai đoạn 2 mùa giải. Cầu thủ non kinh nghiệm, thiếu bản lĩnh khiến HAGL thường hụt hơi ở thời điểm quyết định. HAGL hiện là một trong những hàng công kém hiệu quả nhất, chỉ ghi 20 bàn sau 24 trận.

Cuộc đối đầu của HAGL ở vòng 25 được xem là bài toán khó khi họ phải tiếp đón CLB Hà Nội trên sân nhà Pleiku. CLB Hà Nội dù phải chơi trên sân đối phương song được đánh giá cao hơn đội chủ nhà bởi lực lượng hùng hậu. Hà Nội đang có cùng 45 điểm với Ninh Bình nhưng tạm đứng vị trí thứ 3 bảng xếp hạng nhờ hơn về chỉ số phụ.

Nếu vượt qua CLB Hà Nội, HAGL gần như mở toang cánh cửa trụ hạng. Ngược lại, thất bại sẽ khiến đội bóng nhà bầu Đức có nguy cơ rơi xuống nhóm play-off hoặc thậm chí vị trí cuối bảng ngay trước vòng đấu cuối cùng.

PVF-CAND và Becamex TP HCM run rẩy

SHB Đà Nẵng từ vị trí cuối bảng bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ với chuỗi 3 trận bất bại, gồm 2 chiến thắng. Vượt qua CLB Hải Phòng ở vòng 24 không chỉ giúp Đà Nẵng cải thiện thứ hạng mà còn tạo cú hích tâm lý cực lớn. Quan trọng hơn, thầy trò ông Lê Đức Tuấn chỉ phải chạm trán 2 đội bóng không mạnh ở chặng đua về đích.

Nếu tiếp tục duy trì nguồn năng lượng tích cực khi chạm trán Hà Tĩnh và Thanh Hóa ở 2 vòng đấu cuối, đội chủ sân Chi Lăng hoàn toàn có thể tạo cú thoát hiểm ngoạn mục. Đà Nẵng hiện đang hơn đội cuối bảng PVF-CAND vỏn vẹn 2 điểm, kém Becamex TP HCM, HAGL lần lượt 1 và 3 điểm.

Ngược lại, Becamex TP HCM lại sa sút đúng vào thời điểm quan trọng. Chuỗi 8 trận không thắng gần đây khiến họ rơi tự do xuống nhóm nguy hiểm. Điều đáng lo nhất là hàng thủ Becamex TP HCM liên tục mắc lỗi cá nhân. Họ thiếu vắng hậu vệ kỳ cựu Hồ Tấn Tài trong chuyến làm khách đến sân của Công an Hà Nội vì thẻ phạt.

Ở vị trí đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 18 điểm, PVF-CAND là đội có nguy cơ rớt hạng lớn nhất. Dù vậy, cơ hội lật ngược tình thế của đội bóng này vẫn chưa hết, khi 2 vòng đấu cuối chỉ chạm trán với các đối thủ đã hết động lực thi đấu, lần lượt là Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An.

Trận hòa may mắn trước Thể Công Viettel ở vòng 24 khiến tinh thần thầy trò ông Trần Tiến Đại thêm phấn chấn. PVF-CAND đã không còn quyền tự quyết nên không chỉ phải toàn thắng ở những vòng đấu cuối mà còn trông chờ các đối thủ phía trên sẩy chân mới nhen nhóm hy vọng trụ hạng.



