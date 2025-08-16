Vòng lao lý từ những cuộc tình "tự nguyện"

Những câu chuyện về quan hệ với trẻ vị thành niên tưởng chừng chỉ là nỗi buồn của những miền quê nghèo nơi nhận thức pháp luật còn hạn chế nhưng thực tế giữa phố thị, vẫn có những câu chuyện như thế xảy ra.

Bản án cho một cuộc tình

Đầu năm 2025, T. (SN 2000) được trả tự do sau gần 4 năm tù. T. về lại căn nhà cũ ở TP HCM xin theo xe tải làm bốc vác. Ngày đầu tiên gặp lại bé D., T. đứng lặng. Thằng bé bập bẹ gọi "chú" thay vì "ba". Tiếng gọi như nhát dao khoét vào lòng, đó cũng là lúc T. biết khoảng trống gần 4 năm qua không dễ gì lấp đầy.

Hồi tháng 4-2022, tại TAND huyện Củ Chi (cũ), T. được đưa ra xét xử về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Phiên tòa xử kín, bị cáo trình độ 2/12, không nghề nghiệp, bị tạm giam đã gần 1 năm. Bị hại H. (SN 2006) vắng mặt nhưng mẹ em, bà V., đến tòa. Bà ngồi im, đôi mắt trũng sâu, mái tóc bết lại sau những tháng ngày tất tả vừa nuôi con gái vừa ẵm cháu ngoại.

Theo hồ sơ, T. và H. quen nhau qua Facebook vào tháng 7-2020, rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Trong tháng 9-2020, T. nhiều lần quan hệ với cô gái chưa tròn 15 tuổi. Đến ngày 24-11-2020, khi biết con gái mang thai, bà Võ Thị T. làm đơn tố cáo. Tháng 8-2021, bé D. chào đời.

Từ ngày chuyện vỡ lở, bước chân H. ra đường cũng trở nên nặng nề. Mấy lời "thì thào" sau lưng, ánh nhìn soi mói của người quen, tiếng thở dài của hàng xóm, tất cả trở thành bức tường vô hình bao quanh mẹ con H. Bà T. nhiều lần phải cúi mặt lặng lẽ dắt con đi chợ lúc sáng sớm để tránh chạm mặt người quen. "Con gái mới mười mấy tuổi đã bồng con, ai chẳng bàn ra tán vào" - bà nói trong nước mắt.

Tại tòa, bà yêu cầu T. bồi thường hơn 44 triệu đồng cho chi phí khám thai, sinh nở, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng 3 triệu đồng/tháng cho bé D. đến khi đủ 18 tuổi. Điều bất ngờ, bà còn xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để T. sớm được ra ngoài, cùng nuôi con.

Đứng ở bục khai báo, T. không bào chữa, không tranh luận. T. nói ngắn gọn: "Xin lỗi gia đình. Xin cho tôi cơ hội được chăm sóc con".

HĐXX nhận định T. đủ khả năng nhận thức rằng hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện nhiều lần, dẫn đến hậu quả nạn nhân mang thai. Hành vi này cấu thành tội "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" với tình tiết tăng nặng "phạm tội nhiều lần" và "làm nạn nhân có thai".

Tòa tuyên T. 4 năm tù, tính từ lúc bị bắt là tháng 2-2021, cùng trách nhiệm bồi thường và cấp dưỡng như yêu cầu của phía bị hại. Trong trại, T. học viết trọn bảng chữ cái, học nghề mộc, dành dụm chút tiền công lao động gửi về cho con. "Bấy nhiêu năm tôi đủ hiểu, có những sai lầm chỉ 1 lần thôi nhưng mình phải trả giá cả đời" - T. nói, giọng trầm hơn tuổi 25.

Minh họa AI: QUANG NHẬT

"Người chồng" trở thành bị cáo

Sáng cuối tháng 7-2025, ở TAND khu vực 4 (TP Đà Nẵng), phiên xử vừa kết thúc, khoảng sân vắng chỉ còn tiếng bước chân lẫn trong tiếng gió nhẹ.

Ng.Ph.N (26 tuổi, quê TP Huế), dáng người gầy nhưng vững, bước ra khỏi phòng xử án. Trên gương mặt vẫn còn vương chút bối rối của người vừa nghe tòa tuyên án.

Ở hành lang, cô gái trẻ tên T. bế đứa bé hơn nửa tuổi chờ sẵn. Khi thấy N., cô lao đến, ôm chầm lấy. Đứa bé mở to mắt, ngơ ngác trước vòng tay siết chặt của người lớn. Người ta vẫn nghe cô gọi N. là "chồng". Nhưng hôm nay, "người chồng" ấy đã trở thành bị cáo lãnh án vì tội "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Hai năm trước, họ gặp nhau tình cờ. N. là thợ cắt tóc, còn cô khi ấy mới là thiếu nữ tuổi 15. Cô ngưỡng mộ sự chăm chỉ, thật thà của N. Trong khi, N. lại bị thu hút bởi nét hồn nhiên và đôi mắt hay cười của cô.

Rồi một ngày, N. rủ T. vào Đà Nẵng lập nghiệp. Họ thuê một căn phòng trọ nhỏ. N. đi cắt tóc thuê, cô phụ bán giày dép. Họ ấp ủ ước mơ về mái ấm giản đơn. Rồi vài tháng sau, T. biết mình mang thai. Cả hai rời Đà Nẵng về lại quê nhà và thông báo cho gia đình hai bên biết.

Ngày hay tin con gái mang thai ở tuổi 15, bà Ng.Th.V (mẹ T.) như bị ai siết chặt tim. Con bé còn chưa kịp bước hết quãng đường đến trường, vậy mà đã phải chuẩn bị làm mẹ. Nhưng khi chuyện đã rồi, bà chỉ còn cách nuốt nước mắt, chăm lo cho con từng bữa ăn, viên thuốc bổ.

Cuối năm 2024, T. sinh mổ tại bệnh viện ở TP Huế. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ chưa kịp mang trọn niềm vui thì một sự thật khác ập tới: bệnh viện báo cho công an vì mẹ bé chưa đủ 16 tuổi. Hồ sơ được chuyển đi. Lời khai của N. xác nhận mọi việc. Cái giá của phút thiếu hiểu biết đã hiện hữu thành một vụ án hình sự.

Trước ngày xử, T. gửi đơn tới tòa, khẳng định cả 2 yêu nhau tự nguyện, rằng N. chưa bao giờ bỏ rơi cô, vẫn chăm lo chu toàn từ lúc cô mang thai đến khi sinh nở. Trong đơn, cô xin tòa giảm nhẹ hình phạt để N. sớm về chăm sóc vợ con.

Bà V. cũng gửi đơn. Bà nói: "Tôi nghĩ tình cảm tụi nó dành cho nhau là thật. Tôi từng nhận 10 triệu đồng từ N. để lo cho con gái khi sinh. Nó lo từng bữa ăn, từng hộp sữa cho con bé".

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Đoàn Luật sư TP Huế, là người bào chữa cho bị cáo N. tại phiên tòa. Sau khi bản án được tuyên, ông vẫn nán lại vài phút ở sân tòa, nhìn cảnh N. đứng đối diện vợ con.

Ông nói nhỏ: "Pháp luật không cho phép tình cảm vượt rào khi một bên chưa đủ tuổi, dù đôi bên có tự nguyện đi nữa". Rồi ông chậm rãi thu dọn hồ sơ, nói thêm: "Nếu các em chịu khó tìm hiểu luật sớm hơn, câu chuyện hôm nay đã chẳng phải kết thúc ở sân tòa".

Giữa sân tòa, T. vẫn ôm chặt con. N. đứng đối diện. Tiếng gió nhẹ thổi qua không đủ xua bớt nỗi nặng trĩu. Phía sau bản án 1 năm 6 tháng tù dành cho bị cáo là một gia đình dở dang.



