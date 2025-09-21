HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Từ khóa mạng xã hội gọi tên Đức Phúc

Thùy Trang

(NLĐO)- Đức Phúc vô địch tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 vừa kết thúc tại sân vận động Live Arena, ngoại ô Moscow, Nga.

Chiến thắng vang dội! Đức Phúc “vô địch” sân chơi âm nhạc quốc tế: Âm nhạc Việt Nam chạm đỉnh sau 44 năm!

Đức Phúc vỡ òa hạnh phúc với chiến thắng lịch sử

Đây là chiến thắng quốc tế lớn nhất của một ca sĩ Việt Nam kể từ năm 1981, khi nghệ sĩ Ái Vân giành Giải thưởng lớn tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Dresden (Đức) với ca khúc "Bài ca xây dựng". Sau 44 năm, nhạc Việt, giọng ca Việt một lần nữa chinh phục đỉnh cao ở một cuộc thi quốc tế. Giải thưởng giành cho ngôi vị vô địch của Đức Phúc là 9 tỉ đồng.

Không chỉ là chức vô địch ở một cuộc thi quốc tế, Đức Phúc đã có một sự thú vị khó nói thành lời mà anh gọi đó là lịch sử. 10 năm trước, 20-9-2015, Đức Phúc trở thành quán quân cuộc thi Giọng hát Việt (The voice) và ngày 20-9-2025, anh vô địch cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision.

Chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương (nhạc sĩ Hồ Hoài Anh), Đức Phúc tạo sức hút bởi chính chiến lược quảng bá văn hóa Việt với thế giới thông qua âm nhạc. Sân khấu quốc tế rợp sắc màu Việt Nam với câu chuyện Thánh Gióng, cưỡi ngựa sắt vung roi tre đánh giặc Ân. Đức Phúc trong trang phục áo tứ thân cách điệu kết hợp yếu tố hiện đại, tay cầm roi tre biểu tượng, dưới ánh sáng laser tái hiện cảnh làng quê Việt Nam cổ xưa. Motif âm nhạc dân gian được lồng ghép tinh tế với điệu hò Huế và nhịp trống cơm, kết hợp tiếng sáo trúc, đàn bầu và trống đồng – những nhạc cụ dân tộc mang hồn vía sông núi.

Điểm nhấn bất ngờ là phần lớn bài hát được trình bày bằng tiếng Việt, xen lẫn vài câu tiếng Anh để giới thiệu chủ đề, khiến khán giả quốc tế ngỡ ngàng và vỗ tay không ngớt. "Tôi không ngờ một bài hát bằng ngôn ngữ xa lạ lại chạm đến trái tim chúng tôi như vậy", giám khảo Cuba chia sẻ sau buổi biểu diễn.

Với chiến thắng của mình, Đức Phúc chia sẻ: "Khoảnh khắc đó sẽ in đậm sâu trong trái tim nhỏ bé này! Duc Phuc from Viet Nam".

Intervision 2025: âm nhạc, văn hóa và hợp tác quốc tế bùng nổ!

Lịch sử của Đức Phúc - Ảnh 1.

Đức Phúc làm nên lịch sử cho chính mình

Intervision từng được tổ chức tại Tiệp Khắc từ năm 1965 đến 1968 và tại Ba Lan từ năm 1977 đến 1980. Năm 2025, cuộc thi được tái khởi động với mục đích không chỉ là nơi so tài âm nhạc mà còn là dịp đặc biệt để phát triển hợp tác văn hóa và nhân đạo quốc tế, đồng thời phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống. Ingtervision 2025 quy tụ 23 đại diện từ các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi… và chủ nhà Nga. Đức Phúc là giọng ca đại diện Việt Nam theo sự cử đi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. cao nhất từ Ban giám khảo quốc tế gồm 16 nghệ sĩ tên tuổi từ Nga, Ấn Độ, Mỹ… và nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài.

Đức Phúc nói thêm "Đây không chỉ là chiến thắng của tôi, mà là của âm nhạc Việt Nam. Tôi tự hào mang Phù Đổng Thiên Vương – biểu tượng anh hùng dân tộc – đến với thế giới, và hi vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nghệ sĩ trẻ".

Đức Phúc “bùng nổ” 

Lịch sử của Đức Phúc - Ảnh 2.

Tiết mục biểu diễn của Đức Phúc

Trước đó, trước thềm Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025, nhiều ý kiến bình luận đã nhìn thấy sự nổi bật của giọng ca đại diện Việt Nam. MC Nga Yana Churikova nhấn mạnh rằng tiết mục của Đức Phúc nằm trong nhóm những phần thi có mức độ dàn dựng công phu và phức tạp nhất của mùa giải năm nay. "Đội Việt Nam có đạo diễn dàn dựng của mình và họ tiếp cận tiết mục rất nghiêm túc. Đức Phúc vừa phải hát, vừa phải chú ý đến vũ đạo để thể hiện thật hoàn hảo. Đồng thời, tiết mục có nhiều lớp đạo diễn, các cảnh thay đổi liên tục, vị trí trên sân khấu cũng biến đổi. Vì vậy, cậu ấy phải ghi nhớ từng chi tiết một cách chính xác. Đây là một thử thách lớn mà không phải nghệ sĩ nào cũng có thể thực hiện trọn vẹn," bà nhận định.

Lịch sử của Đức Phúc - Ảnh 3.

Lịch sử của Đức Phúc - Ảnh 4.

Lịch sử của Đức Phúc - Ảnh 5.

Lịch sử của Đức Phúc - Ảnh 6.

Tiết mục biểu diễn Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc

Bà cho biết, Đức Phúc luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình tập luyện, liên tục trao đổi với ê-kíp về vị trí, cách di chuyển, cũng như cách phối hợp với vũ đoàn để đảm bảo tiết mục liền mạch. "Tôi thật sự ấn tượng với sự kỷ luật của Đức Phúc. Cách cậu ấy tập trung, bước ra sân khấu, thực hiện đúng từng chi tiết nhỏ, liên tục hỏi han mọi người xem phải làm thế nào, ở đâu. Khi ê-kíp truyền hình tham gia, Đức Phúc còn cẩn thận tìm hiểu từng góc máy quay, mình cần nhìn về hướng nào. Tôi thích cách làm việc như vậy," bà nhấn mạnh.

Nỗ lực của Đức Phúc thực sự đã dành vinh quang. Ca sĩ Hòa Minzy và Erik cũng có mặt ở sân khấu tại Nga để ủng hộ và chia vui cùng chiến thắng của Đức Phúc.

