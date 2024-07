VRG sẽ phát triển thêm 10.000 ha bất động sản công nghiệp

Chiều 19-7, VRG (mã cổ phiếu GVR) tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn và Đoàn thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo VRG cho thấy 6 tháng đầu năm doanh thu hợp nhất ước đạt 10.092 tỉ đồng, tăng 5,7%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.909 tỉ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30-6, VRG có 81.238 lao động, trong đó lao động nước ngoài (Campuchia, Lào) có 20.688 người; lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số có 21.910 người.

Trong các mảng kinh doanh chính thì lĩnh vực cao su có kết quả tốt nhất với doanh thu 7.000 tỉ đồng, cao hơn 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giá bán mủ tăng dù sản lượng tiêu thụ đạt 176.721 tấn, giảm 17%. Giá bán mủ cao su bình quân 6 tháng năm 2024 toàn tập đoàn khoảng 39,1 triệu đồng/tấn, cao hơn 6,8 triệu đồng/tấn so với giá bán cùng kỳ năm 2023. Tồn kho của VRG còn 25.717 tấn, cao hơn 43% tấn so với cùng kỳ 2023; trong đó số lượng đã có hợp đồng là 29.104 tấn.

Quang cảnh hội nghị VRG chiều 19-7

Ở mảng hạ tầng khu công nghiệp (KCN) chuyển đổi từ đất cao su, trong 6 tháng đầu năm 2024, các dự án đầu tư mở mới, mở rộng đang làm thủ tục triển khai nên chưa có quỹ đất cho thuê mới; cùng với xu hướng thu hẹp sản xuất của nhiều đối tác nên nửa đầu năm 2024 các khu công nghiệp thuộc VRG chỉ cho thuê mới được 17 ha, bằng 6,9% kế hoạch năm. Doanh thu các KCN 6 tháng năm 2024 đạt khoảng 699 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 414 tỉ đồng.

Đây là lĩnh vực kinh doanh góp phần gia tăng và phát huy hiệu quả sử dụng đất của Tập đoàn, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, chính trị theo nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong thu hút vốn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của Nhà nước.

Hiện nay, VRG và các đơn vị thành viên đã triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh 14 KCN với tổng diện tích 4.126,5 ha, nằm tập trung tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Gia Lai, Hải Dương và đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư tại tỉnh Tây Ninh.

Cổ tức Tập đoàn nhận từ các Công ty thành viên KCN tính đến hết năm 2023 đạt khoảng 3.036 tỉ đồng, bình quân đạt 253% số vốn góp.

Hội nghị chiều 19-7 của VRG được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Định hướng trong thời gian tới, VRG tiếp tục triển khai đầu tư KCN Hiệp Thạnh - giai đoạn 1, KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2. Đến năm 2030, VRG và các công ty thanh viên sẽ đăng ký làm chủ đầu tư các KCN mở rộng và KCN thành lập mới với tổng diện tích là 10.122ha, qua đó nâng tổng diện tích KCN của Tập đoàn lên khoảng 14.248 ha.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đánh giá cao các kết quả mà VRG đã đạt được trước các thách thức như biến đổi khí hậu, nắng nóng kèo dài ảnh hưởng đến sản lượng mủ; tình trạng thiếu lao động và giá cả chi phí đầu vào cho sản xuất liên tục tăng. Dù vậy, thuận lợi lớn mà VRG có được là giá bán mủ cao su tăng. Với giá bán như hiện tại và sản lượng tương đương hằng năm, khoảng hơn 500.000 tấn, năm 2024, VRG có thể tăng thu 2.000 tỉ đồng.

Ông Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị

Năm 2024, VRG được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Hiệp Thạnh giai đoạn 1 gần 500 ha tại Tây Ninh, góp phần cho mục tiêu đưa VRG trở thành doanh nghiệp sở hữu đất lớn trong ngành bất động sản công nghiệp tại Việt Nam.

"Những kết quả trên đã được thể hiện trên sàn chứng khoán khi mã cổ phiếu GVR có thời điểm đạt 38.500 đồng/cổ phiếu (ngày 15-7), tăng 100% so với đầu năm và cao nhất kể từ khi tập đoàn thực hiện niêm yết trên sàn. Đưa vốn hóa VRG vượt 2 tỉ USD. VRG là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên thực hiện thành công Nghị quyết 68 của Chính phủ ban hành năm 2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội. Tôi hy vọng trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục có những dự án hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao cho các cổ đông nói chung và cổ đông nhà nước" – ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.