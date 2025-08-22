Ngày 21-8, VRG được Tạp chí Forbes Vietnam vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên sàn chứng khoán và Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2024.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của VRG trong công tác quản trị, điều hành, minh bạch tài chính, cũng như chiến lược phát triển bền vững, hiệu quả trong giai đoạn vừa qua.

Kết quả này còn phản ánh uy tín, thương hiệu và vị thế ngày càng được nâng cao của VRG trong cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phó Tổng giám đốc VRG Trương Minh Trung (thứ 5 từ trái sang) đại diện VRG được Tạp chí Forbes Vietnam vinh danh Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên sàn chứng khoán và Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2024

Việc tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng của Forbes Vietnam không chỉ khẳng định năng lực sản xuất kinh doanh, mà còn cho thấy VRG hiệu quả đổi mới quản trị, phát triển bền vững, gắn kết trách nhiệm xã hội, vì mục tiêu phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng.

Buổi lễ công bố là dịp để VRG tiếp tục lan tỏa hình ảnh thương hiệu, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì tăng trưởng ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn, xứng đáng là trụ cột ngành cao su Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Quang cảnh diễn đàn với chủ đề Xoay trục tăng trưởng chiều 21-8

VRG có vốn điều lệ 40.000 tỉ đồng, mã chứng khoán GVR là doanh nghiệp nhà nước, công ty đại chúng quy mô lớn với 96,77% vốn điều lệ hiện nay do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu.

Địa bàn hoạt động của Tập đoàn trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố khắp cả nước và cả 2 nước bạn Lào, Campuchia.

VRG đang quản lý hơn 380.000 ha cao su và đang đầu tư vào 99 công ty con và 16 công ty liên kết trong và ngoài nước.