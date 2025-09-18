HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VSIP bán điện năng lượng tái tạo cho nhà máy hơn 1 tỉ USD

Thanh Thảo

(NLĐO) - Nguồn điện tái tạo từ hệ thống điện mặt trời quy mô lớn của VSIP sẽ được truyền đến nhà máy LEGO thông qua hệ thống lưu trữ pin công nghiệp

Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), cho biết LEGO Manufacturing Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA) với doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu vận hành nhà máy mới bằng 100% năng lượng tái tạo.

Lễ ký kết DPPA có sự tham dự của ông Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, cùng các đại diện cấp cao thuộc Bộ Công Thương, lãnh đạo UBND TP HCM và ban lãnh đạo VSIP.

VSIP ký kết thỏa thuận năng lượng tái tạo với LEGO Manufacturing Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ ký kết giữa 2 đơn vị

Đây là giải pháp năng lượng tái tạo quy mô lớn đầu tiên được thiết kế riêng cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, nguồn điện tái tạo từ hệ thống điện mặt trời quy mô lớn của VSIP sẽ được truyền đến nhà máy thông qua hệ thống lưu trữ pin công nghiệp, đảm bảo nguồn cung điện tái tạo ổn định và liên tục.

Ông Jesper Hassellund Mikkelsen, Phó Chủ tịch cấp cao khối Sản xuất châu Á, Tập đoàn LEGO, Tổng Giám đốc LEGO Manufacturing Việt Nam, chia sẻ đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình tiến tới mục tiêu vận hành nhà máy bằng năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Phú Thịnh, Tổng Giám đốc VSIP, cho biết thỏa thuận này thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, đồng thời thiết lập một chuẩn mực mới cho sản xuất phát thải thấp tại Việt Nam. Việc tích hợp điện mặt trời áp mái và hệ thống lưu trữ năng lượng pin cho thấy các khu công nghiệp hoàn toàn có thể tiên phong trong việc mang đến những giải pháp năng lượng xanh đáng tin cậy.

VSIP ký kết thỏa thuận năng lượng tái tạo với LEGO Manufacturing Việt Nam - Ảnh 2.

Nhà máy LEGO được khánh thành vào tháng 4 - 2025 tại KCN VSIP III

Theo ước tính, nguồn năng lượng bền vững từ thỏa thuận này dự kiến sẽ giúp LEGO Manufacturing Việt Nam giảm khoảng 15.000 tấn CO2e mỗi năm, bắt đầu từ đầu năm 2026. Giải pháp này được triển khai sau khi nhà máy lắp đặt 12.400 tấm pin mặt trời áp mái trên các tòa nhà của nhà máy, đáp ứng khoảng 75% nhu cầu năng lượng trong 5 năm đầu tiên. Song song với đó, các thỏa thuận mua điện ngoài nhà máy cũng đang được xúc tiến nhằm đạt được mục tiêu 100% năng lượng tái tạo.

LEGO Manufacturing Việt Nam được khánh thành vào tháng 4 - 2025, với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD - là nhà máy thứ sáu trên toàn cầu và thứ hai tại châu Á của tập đoàn. Công trình này được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dài hạn tại khu vực, mang đến nhiều trải nghiệm cho trẻ em trên toàn thế giới, đồng thời cũng là nhà máy thân thiện với môi trường nhất của tập đoàn cho đến nay.


