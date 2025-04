VTV Bình Điền Long An dự AVC Women's Champions League

Không còn mang tên gọi cũ là AVC Women's Club Championship, giải đấu được tổ chức từ ngày 20 đến 27-4 tại Philippines chính thức mang phiên hiệu mới AVC Women's Champions League cùng với những thay đổi mạnh mẽ về thể thức tranh tài.

Theo quyết định của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC), giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng nữ mạnh nhất châu lục. Các đội không chỉ tranh đoạt những thứ hạng cao nhất mà còn thông qua kết quả này chọn 2 đội nhất và nhì đại diện châu Á tham dự Giải Vô địch Bóng chuyền các câu lạc bộ nữ thế giới do Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB, nay là Volleyball World) tổ chức.

Sau 6 năm mới giành lại ngôi hậu quốc gia, VTV Bình Điền Long An cũng chính thức giành quyền tái xuất ở đấu trường châu Á. Đây là nơi mà họ từng có 4 lần tham dự (2010, 2012, 2018, 2019) và thành tích cao nhất là xếp hạng 5 năm 2012.

VTV Bình Điền Long An hướng tới thành công ở đấu trường châu Á. (Ảnh: THIÊN HOÀNG)

Trở lại đấu trường châu lục lần này, VTV Bình Điền Long An đặt quyết tâm rất cao sau khi chứng kiến sự thành công của Sport Center 1 (thực chất là đội tuyển quốc gia) - với ngôi vô địch AVC Women's Club Championship 2023, cũng như của LPBank Ninh Bình ở mùa giải năm ngoái - về nhì sau đội bóng tên tuổi Nhật Bản NEC Red Rockets Kawasaki.

Tại giải đấu ở Philippines, đội bóng miền Tây Nam Bộ được xếp vào bảng C cùng với Beijing BAIC Motor (Trung Quốc) và Saipa Tehran (Iran). Ở bảng này, VTV Bình Điền Long An hoàn toàn có quyền nghĩ đến một suất vào tranh tứ kết do Saipa Tehran không quá mạnh, từng thua cách biệt cả LPBank Ninh Bình lẫn Hóa chất Đức Giang tại giải năm ngoái.

Với lực lượng đồng đều, lại được bổ sung ngoại binh người Ba Lan Natalia Lijewska cũng như hỏi mượn thành công chủ công Vi Thị Như Quỳnh, VTV Bình Điền Long An đặt mục tiêu vượt qua thứ hạng năm 2012, cụ thể là phấn đấu vào đến bán kết giải lần này. Thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, VTV Bình Điền Long An sẽ lần lượt gặp Beijing BAIC Motor (21-4) và Saipa Tehran (22-4).

Các bảng đấu AVC Women's Champions League 2025 - Bảng A: Creamline Cool Smashers (Philippines), Zhetyssu VC (Kazakhstan), Al Naser Club (Jordan). - Bảng B: PetroGazz Angels (Philippines), Taipower (Đài Loan - Trung Quốc), Hip Hing (Hồng Kông - Trung Quốc). - Bảng C: Beijing BAIC Motor (Trung Quốc), VTV Bình Điền Long An (Việt Nam), Saipa Tehran (Iran). - Bảng D: Nakhon Ratchasima (Thái Lan), High Speed Hitters (Philippines) và Queensland Pirates (Úc).