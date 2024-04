VTV Bình Điền Long An lần thứ 6 vô địch Cúp Hùng Vương

Giới chuyên môn không đánh giá cao đoàn quân trẻ tuổi dưới quyền HLV Thái Quang Lai khi ở trận chung kết Cúp bóng chuyền Hoa Lư cách đây không lâu, VTV Bình Điền Long An đã thua trắng 0-3 trước chủ nhà LPBank Ninh Bình.

Đôi bên vẫn chưa có cơ hội đối đầu tại vòng 1 Giải Vô địch quốc gia 2024 nhưng thực tế cho thấy, VTV Bình Điền Long An tiến bộ hơn so với sự kỳ vọng dành cho LPBank Ninh Bình.



LPBank Ninh Bình (áo vàng) thất thế ở hai ván đầu tiên

Không chỉ có thứ hạng chung cuộc cao hơn so với LPBank Ninh Bình ở giai đoạn 1 (hạng 2 và hạng 5), VTV Bình Điền Long An qua "phép thử" mang tên Hóa chất Đức Giang – với tư cách đương kim vô địch nữ Cúp Hùng Vương - cũng chứng tỏ họ đang thi đấu tốt dù đội hình gồm hầu hết các gương mặt trẻ.

Bích Tuyền chơi nổi bật nhất nhưng không cứu vãn được tình hình cho LPBank Ninh Bình

Có sự trở lại kịp thời của ngoại binh Chen Pei-yan với phong độ tốt nhất, bên cạnh là màn trình diễn tỏa sáng của các đối chuyền Phan Khánh Vy, Nguyễn Thị Trà My, VTV Bình Điền Long An ở ván đấu đầu tiên đã thi đấu giằng co với LPBank Ninh Bình và tạm vượt lên với tỉ số cũng khá "giằng co" 25-23!

VTV Bình Điền Long An chắc chắn trong phòng ngự

Tình hình còn thuận lợi hơn cho đội bóng của HLV Thái Quang Lai khi họ dẫn điểm liên tục và tiếp tục thắng khá dễ dàng 25-21 trước LPBank Ninh Bình. Đến thời điểm này, đội bóng nữ đất Cố đô vùng dậy mạnh mẽ với sự tỏa sáng của đội trưởng Bích Tuyền và phụ công Nguyễn Thị Trinh để thắng 25-19, qua đó thu hẹp cách biệt trận đấu còn 1-2 sau ba ván đấu mãn nhãn.

Niềm vui của Chen Pei-yan

VTV Bình Điền Long An vượt lên dẫn 6-0 ở ván thứ tư và LPBank Ninh Bình kiên trì níu kéo từng điểm để bắt kịp đối thủ 11-11.

Đội trưởng Bích Tuyền miệt mài ghi điểm và LPBank Ninh Bình có lúc vượt lên dẫn điểm nhưng rồi lại thất thế trước một VTV Bình Điền Long An thi đấu đầy hưng phấn.

Tỉ số ván thứ tư 25-17 nghiêng về chi đội bóng Tây Nam bộ và VTV Bình Điền Long An đã chính thức đăng quang ở Cúp Hùng Vương năm nay. Đây cũng là lần thứ 6 trong lịch sử, đội bóng Long An lên ngôi ở giải đấu dành cho các êkip nam, nữ xuất sắc nhất Việt Nam.

VTV Bình Điền Long An lên ngôi vô địch lần thứ 6

Ở trận tranh hạng ba giải nam, Thể Công Tân Cảng giành chiến thắng 3-0 (25-16, 25-21, 25-18) trước Hà Tĩnh. Ngày 14-4, giải tiếp tục diễn ra với trận tranh hạng ba nữ giữa Hóa chất Đức Giang và Binh chủng Thông tin còn trận chung kết nam sẽ là cuộc so tài giữa Sanest Khánh Hòa và Biên Phòng.