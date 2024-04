VTV Bình Điền Long An và kỷ lục Cúp Hùng Vương

Đây là những kết quả nằm ngoài tính toán của giới chuyên môn, cho dù đoàn quân trẻ tuổi dưới quyền HLV Thái Quang Lai vừa về nhì ở giai đoạn 1 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 mới khép lại cách đây 2 tuần lễ. Thể thức đấu cúp thường không dành cho các cầu thủ trẻ non nớt kinh nghiệm cũng như chưa đủ bản lĩnh để đua tranh với dàn sao "đàn chị".



Hai lần đánh bại Hóa chất Đức Giang trong vòng chưa đầy một tháng (so với thất bại ở cả 4 lần chạm trán trước đó), VTV Bình Điền Long An lại không thật sự tự tin. Thậm chí, VTV Bình Điền Long An vẫn lo lắng khi gặp lại LPBank Ninh Bình, đối thủ mà họ từng thua trắng 0-3 ở chung kết Cúp Bóng chuyền Hoa Lư hồi đầu mùa.

VTV Bình Điền Long An sở hữu thành tích tốt nhất trong lịch sử Cúp Hùng Vương Ảnh: THIÊN HOÀNG

Có sự trở lại kịp thời của ngoại binh Chen Pei-yan với phong độ tốt nhất, bên cạnh là màn trình diễn tỏa sáng của các đối chuyền Phan Khánh Vy, Nguyễn Thị Trà My, VTV Bình Điền Long An ở ván đấu đầu tiên đã thi đấu giằng co với LPBank Ninh Bình và tạm vượt lên với tỉ số sít sao 25-23!

Tình hình còn thuận lợi hơn cho đội bóng của HLV Thái Quang Lai ở ván thứ nhì khi họ dẫn điểm và thắng khá dễ dàng 25-21. LPBank Ninh Bình vùng dậy mạnh mẽ với sự tỏa sáng của đội trưởng Bích Tuyền và phụ công Nguyễn Thị Trinh để thắng 25-19, thu hẹp cách biệt trận đấu còn 1-2 sau 3 ván đấu mãn nhãn.

VTV Bình Điền Long An vượt lên dẫn 6-0 ở ván thứ tư và LPBank Ninh Bình kiên trì níu kéo từng điểm để bắt kịp đối thủ 11-11. LPBank Ninh Bình có lúc vượt lên dẫn điểm nhưng rồi lại thất thế trước VTV Bình Điền Long An thi đấu đầy hưng phấn. Tỉ số ván thứ tư 25-17 nghiêng về đội bóng Tây Nam Bộ và VTV Bình Điền Long An đã chính thức đăng quang ở Cúp Hùng Vương năm nay.

Đây cũng là lần thứ 6 trong lịch sử, đội bóng Long An lên ngôi ở giải đấu dành cho các ê-kíp nam, nữ xuất sắc nhất Việt Nam.