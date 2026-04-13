VTV công bố bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2026

Mùa hè năm nay, cả thế giới cùng hướng về World Cup 2026, những ngày hội bóng đá lớn nhất trong lịch sử với 48 đội tuyển tham dự cùng 104 trận đấu diễn ra tại ba quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada và Mexico, từ ngày 12-6 đến 20-7.



Tại Việt Nam, người hâm mộ sẽ được theo dõi trọn vẹn World Cup 2026 trên các nền tảng của VTV, đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông đầy đủ, gồm truyền hình, phát thanh, internet, thiết bị di động và quyền trình chiếu nơi công cộng.

VTV công bố bản quyền truyền thông World Cup 2026

Theo Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), đã có khoảng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền phát sóng sự kiện này.

Tại Việt Nam, toàn bộ 104 trận đấu, cùng lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình tổng hợp sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống kênh truyền hình của VTV.

Ngoài các trận đấu, VTV dự kiến sản xuất thêm 9 chương trình đồng hành, phát ở nhiều khung giờ trong ngày, nhằm cung cấp thông tin trước, trong và sau trận đấu đến đông đảo người xem.

Bên cạnh đó, VTV cũng phân phối nội dung trên các nền tảng số, giúp khán giả có thể xem trực tiếp, xem lại hoặc lựa chọn video theo yêu cầu trên internet và thiết bị di động.

Nội dung sẽ được mở rộng trên các nền tảng mạng xã hội theo thỏa thuận với FIFA, giúp người hâm mộ dễ tiếp cận các trích đoạn đáng chú ý hoặc chương trình đồng hành.

Do là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nắm quyền trình chiếu nơi công cộng, VTV sẽ cấp phép phát sóng các nội dung World Cup 2026 tại các fanzone, nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim hoặc địa điểm công cộng.

VTV cũng sẽ triển khai một số sự kiện xem bóng đá kết hợp hoạt động biểu diễn phục vụ nhu cầu của khán giả trẻ.

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết: "VTV đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ cho một mùa World Cup 2026 sôi động trên đa nền tảng. Với hệ thống sản xuất và phát sóng hiện đại, cùng kinh nghiệm triển khai các sự kiện thể thao lớn, VTV sẵn sàng mang đến cho khán giả trải nghiệm "Sống trọn FIFA World Cup cùng VTV".

Giải diễn ra vào mùa hè nhưng do lệch múi giờ tại khu vực Bắc Mỹ, nên đa phần các trận đấu rơi vào khung giờ đêm hoặc sáng theo giờ Việt Nam, từ 23 giờ đêm hôm trước cho đến 11 giờ sáng hôm sau.

Trận khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa Mexico và Nam Phi lúc 2 giờ sáng 12-6, theo giờ Hà Nội.