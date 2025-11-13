HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

VTV9 phát sóng miễn phí 4 giải bóng đá hàng đầu châu Âu

Tường Phước

(NLĐO) - Sau hơn một tuần lên kế hoạch, VTV9 trở thành kênh truyền hình quốc gia duy nhất có bản quyền phát sóng các giải bóng đá hàng đầu châu Âu

Được sự đồng ý của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cùng Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) chính thức công bố Thỏa thuận hợp tác khai thác bản quyền phát sóng các giải bóng đá nam châu Âu, bao gồm Serie A (Ý), Ligue 1 (Pháp), UEFA Europa LeagueUEFA Conference League, bắt đầu từ tháng 11-2025.

VTV9 phát sóng miễn phí 4 giải bóng đá hàng đầu châu Âu - Ảnh 1.

VTV9 phát sóng miễn phí 4 giải bóng đá hàng đầu châu Âu - Ảnh 2.

VTV9 phát sóng miễn phí 4 giải bóng đá hàng đầu châu Âu - Ảnh 3.

Buổi họp báo công bố kênh VTV9 chính thức cùng VTVcab phát sóng các giải bóng đá hàng đầu châu Âu

Sự kiện đánh dấu bước hợp tác giữa Trung tâm THVN tại TP Hồ Chí Minh (VTV9) và VTVcab, nhằm phát huy thế mạnh nội dung, bản quyền và sản xuất chương trình thể thao trong hệ thống Đài Truyền hình Việt Nam.

Với thỏa thuận này, VTV9 trở thành kênh truyền hình quốc gia duy nhất (phát sóng quảng bá miễn phí) tại Việt Nam hiện nay có bản quyền phát sóng các giải bóng đá châu Âu hàng đầu. Đây là hợp tác quan trọng giúp khán giả cả nước có cơ hội tiếp cận các giải đấu danh giá một cách dễ dàng, thuận tiện và hoàn toàn miễn phí trên sóng truyền hình quốc gia.

HLV Lê Huỳnh Đức nhận xét: "Được tiếp cận thông tin ở các giải đấu hàng đầu châu Âu là cơ hội giúp HLV, cầu thủ Việt Nam trau dồi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Bóng đá luôn phát triển và mới mẻ về đấu pháp chiến thuật. Những người làm nghề như chúng tôi rất cần các thông tin về các nền bóng đá phát triển để áp dụng vào nghiệp vụ. Ngoài ra, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng có thêm cơ hội trải nghiệm, thưởng thức những giải đấu hàng đầu châu Âu".

VTV9 phát sóng miễn phí 4 giải bóng đá hàng đầu châu Âu - Ảnh 4.

HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ cảm xúc khi được xem miễn phí các giải đấu hàng đầu châu Âu

VTV9 phát sóng miễn phí 4 giải bóng đá hàng đầu châu Âu - Ảnh 5.

Phóng viên Tuấn Anh

VTV9 phát sóng miễn phí 4 giải bóng đá hàng đầu châu Âu - Ảnh 6.

Nhà báo Huỳnh Sang đóng góp ý kiến xây dựng phương cách thu hút độc giả xem bóng đá

VTV9 phát sóng miễn phí 4 giải bóng đá hàng đầu châu Âu - Ảnh 7.

Thủ thành Patrik Lê Giang hào hứng tham dự sự kiện

Trong thời gian tới, các trận đấu trong khuôn khổ Serie A và Ligue 1 dự kiến sẽ được phát sóng vào 2 ngày cuối tuần và sáng thứ 2 (giờ Việt Nam), vào các khung giờ từ 21 giờ. Các giải UEFA Europa League và UEFA Conference League được truyền hình trực tiếp trong khung giờ 22 giờ 30; 00 giờ 45 và 3 giờ (giờ Việt Nam).

Trận đấu đầu tiên sẽ được lên sóng VTV9 vào 21 giờ ngày 22-11-2025 giữa 2 câu lạc bộ Udinese và Bologna (vòng đấu thứ 12 của Serie A). Khán giả cũng có thể xem trọn vẹn các trận đấu trên các kênh thể thao của VTVcab (ON Football, ON Sports, ON Sports News, ON Sport+, ON Golf) và ứng dụng VTVprime.

VTV9 phát sóng miễn phí 4 giải bóng đá hàng đầu châu Âu - Ảnh 8.

VTV9 và VTVcab cũng đang hoàn tất các bước chuẩn bị để hướng tới việc hợp tác khai thác bản quyền UEFA Champions League

Song song với việc phát sóng trực tiếp các trận đấu, Trung tâm THVN tại TP Hồ Chí Minh sẽ sản xuất các chương trình bình luận trước và giữa trận đấu, mini-game tương tác cùng các chuyên mục hậu trường thể thao, mang đậm phong cách phương Nam – gần gũi, vui tươi và sáng tạo.

Đây không chỉ là những chương trình thể thao đơn thuần, mà còn là sân chơi văn hóa, nơi người hâm mộ được sống trong không khí bóng đá sôi động, được kết nối và chia sẻ niềm đam mê theo một "khẩu vị" rất riêng của VTV9.

Mở rộng tầm nhìn – Hướng tới UEFA Champions League

Không dừng lại ở đó, hai đơn vị cũng đang hoàn tất các bước chuẩn bị để hướng tới việc hợp tác khai thác bản quyền UEFA Champions League – giải đấu danh giá nhất châu Âu – dự kiến vào tháng 3-2026.

Điều này thể hiện quyết tâm của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc đưa những giá trị thể thao đỉnh cao thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng nội dung thể thao quốc gia trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.

Ligue 1 Serie A VTV9 UEFA Champions League UEFA Conference League UEFA Europa League phát sóng bóng đá miễn phí
