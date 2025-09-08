HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ 2 vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn trong đêm: Xác định nguyên nhân

Như Quỳnh

(NLĐO)- Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ nổ lớn trong đêm khiến 2 vợ chồng trẻ tử vong tại chỗ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định vụ nổ xảy ra rạng sáng 8-9 tại nhà trọ T.H. (tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) khiến 2 người tử vong nghi do tự chế pháo nổ trong phòng trọ. 

Thông tin mới vụ 2 vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn trong đêm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ lớn khiến 2 vợ chồng tử vong. Ảnh: MXH

Tại hiện trường, một góc tường lớn của phòng trọ bị thổi bay do sức ép từ vụ nổ; tường và trần nhà bị ám khói đen. Nền phòng xuất hiện nhiều vỏ lon và ống kim loại có kích thước khác nhau, nghi là vật liệu dùng để chế tạo pháo nổ. Hiện vụ việc đang được Công an phường Nếnh tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan để điều tra, làm rõ theo quy định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 8-9, nhiều công nhân thuê trọ tại nhà trọ T.H. và người dân khu vực lân cận nghe thấy tiếng nổ lớn từ tầng 4 của tòa nhà. Sau đó lửa, khói bốc lên, công nhân thuê trọ hô hoán và nhanh chóng báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã cử 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng phường. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể anh H.M.L. (SN 2000) và vợ là chị L.T.B.D. (SN 2004), ở thôn Trại Mới, xã Đồng Kỳ, Bắc Ninh.

Được biết, nhà trọ có 4 tầng, gồm 64 phòng trọ với hơn 100 người thuê trọ chủ yếu là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Nếnh. Vợ chồng anh L. và chị D. đã thuê trọ tại đây được 5 năm.

Tin liên quan

VIDEO: Cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn khiến mặt đất rung chuyển, người dân vội sơ tán

(NLĐO)- Đám cháy tại một khu xưởng trong ngõ sâu tại Hà Nội gây ra nhiều tiếng nổ lớn khiến mặt đất rung chuyển, nhiều nhà dân gần đó vội sơ tán.

Người đàn ông 49 tuổi ở Bạc Liêu tử vong sau tiếng nổ lớn

(NLĐO) – Ông L.V.U. được mọi người phát hiện tử vong sau khi nghe tiếng nổ lớn tại tiệm sửa xe đạp

Nổ lớn tại ngôi nhà 2 tầng, 4 người thương vong

(NLĐO) - Sau tiếng nổ lớn tại ngôi nhà 2 tầng ở Thái Nguyên, người dân phát hiện 1 người chết, 3 người bị thương.

tiếng nổ lớn lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh người tử vong xe chữa cháy phát hiện thi thể
