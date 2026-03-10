Vụ 23 cầu thủ nhận thẻ đỏ sốc ở Brazil: Chưa phải là kỷ lục tệ nhất

23 tấm thẻ đỏ phạt nguội sau khi trận chung kết giải vô địch bang Mineiro đã khép lại. Thủ môn Everson của Atletico Mineiro sau pha va chạm với tiền vệ Christian bên phía Cruzeiro dường như đã lao vào đối thủ, hét lớn vào tai Christian khi cầu thủ này đang nằm sân vì chấn thương.

Thủ môn Everson hét lớn vào tai Christian đang nằm sân vì chấn thương

Mưa thẻ đỏ

Hành động này lập tức khiến các cầu thủ Cruzeiro nổi giận. Một số người chạy đến đẩy Everson vào cột dọc khung thành, khiến tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Từ hai cầu thủ ban đầu, vụ việc lan rộng khi cả cầu thủ trên sân, lực lượng dự bị lẫn thành viên ban huấn luyện hai đội đều lao vào cuộc.

Trong khung cảnh hỗn loạn, nhiều cầu thủ tung ra những cú đấm, thậm chí đá vào đối phương. "Gã khổng lồ xanh" Hulk, ngôi sao của Atletico Mineiro, cũng nằm trong số những người liên quan. Cựu tuyển thủ Brazil 39 tuổi được cho là bị một cầu thủ Cruzeiro tung cú đá kiểu "song phi" vào mặt và chính anh trả đũa bằng cú đấm vào sau đầu một đối thủ.

Cầu thủ đôi bên lao vào hỗn chiến

Sau khi tình hình tạm lắng, trọng tài quyết định thổi còi kết thúc trận đấu. Chung cuộc, Cruzeiro giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 60 của Kaio Jorge. Tuy nhiên, hệ quả lớn nhất chỉ đến sau đó.

Phạt nguội nghiêm khắc

Ban tổ chức giải đấu sau khi xem lại băng hình đã quyết định truất quyền thi đấu tổng cộng 23 cầu thủ, tất cả đều nhận thẻ đỏ bổ sung vì tham gia vụ ẩu đả.

Đây là con số cao nhất trong lịch sử bóng đá Brazil, vượt qua kỷ lục 22 thẻ đỏ trong trận đấu giữa Portuguesa và Botafogo năm 1954.

Cảnh hỗn loạn chưa từng có ở bóng đá Brazil vốn đầy ắp bạo lực

Sau sự việc, Hulk – một trong những cầu thủ nhận thẻ đỏ – đã lên tiếng xin lỗi vì vai trò của mình. Anh thừa nhận đây là hình ảnh đáng tiếc và nhấn mạnh các cầu thủ cần có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của bản thân cũng như của CLB.

"Thật đáng tiếc. Tôi chưa từng chứng kiến bạo lực như vậy trong bất kỳ trận bóng nào. Chúng ta không thể tạo ra hình ảnh như thế vì nó sẽ gây ảnh hưởng trên toàn thế giới. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh của bản thân và của CLB", Hulk lên tiếng trên trang cá nhân.