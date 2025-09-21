HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ 3 mẹ con ở TP HCM tử vong trên đường đi thăm bà ngoại về: Tài xế có nồng độ cồn cao

Thanh Thảo

(NLĐO) - Tài xế đã điều khiển xe không nhường đường, test nhanh sau tai nạn người này vi phạm nồng độ cồn

Ngày 21-9, cơ quan chức năng TP HCM vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tài xế ô tô liên quan vụ tai nạn là Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1993, xã Phước Thành, TP HCM) điều khiển ô tô biển số 61K-127... theo hướng từ đường Tân Phú ra đường ĐH 507.

Vụ 3 mẹ con ở TP HCM tử vong trên đường đi thăm bà ngoại về: Tài xế có nồng độ cồn cao- Ảnh 1.

3 mẹ con bị hất văng vào lô cao su

Khi đến ngã 3 thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Thu V, (SN 1989, xã An Long, TP HCM) điều khiển chở theo 2 con nhỏ. Hậu quả cả 3 mẹ con bị tử vong.

Nhận định nguyên nhân ban đầu do tài xế ô tô không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính.

Kết quả kiểm tra cồn trong máu của Nguyễn Đức Thanh Nam là: 50mg/100ml.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với tội danh “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.


Tin liên quan

Hai tài xế lĩnh án tù vì gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Hai tài xế lĩnh án tù vì gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

(NLĐO) - Xuất phát từ lỗi không làm chủ tay lái và dừng xe không cảnh báo nguy hiểm, 2 tài xế đã gây vụ tai nạn trên đường cao tốc khiến 5 người thương vong

Khi tai nạn hóa tội ác

Cái giá họ phải trả không chỉ là tiền bạc, mà là cả cuộc đời sau song sắt, thậm chí là cả tính mạng

Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, đi sai phần đường gây tai nạn làm 2 người tử vong

(NLĐO) - Vi phạm nồng độ cồn, đi sai phần đường gây tai nạn khiến 2 người tử vong, tài xế xe ô tô bị khởi tố, tạm giam.

    Thông báo