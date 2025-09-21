Vụ 3 mẹ con ở TP HCM tử vong trên đường đi thăm bà ngoại về: Tài xế có nồng độ cồn cao

Ngày 21-9, cơ quan chức năng TP HCM vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tài xế ô tô liên quan vụ tai nạn là Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1993, xã Phước Thành, TP HCM) điều khiển ô tô biển số 61K-127... theo hướng từ đường Tân Phú ra đường ĐH 507.

3 mẹ con bị hất văng vào lô cao su

Khi đến ngã 3 thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Thu V, (SN 1989, xã An Long, TP HCM) điều khiển chở theo 2 con nhỏ. Hậu quả cả 3 mẹ con bị tử vong.

Nhận định nguyên nhân ban đầu do tài xế ô tô không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính.

Kết quả kiểm tra cồn trong máu của Nguyễn Đức Thanh Nam là: 50mg/100ml.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với tội danh “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.



