Vụ 4 người tử vong: Ớn lạnh với lời khai của nghi phạm sát hại mẹ, vợ và 2 con

Tối ngày 18-1, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ 4 người trong gia đình tử vong tại xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.



Nghi phạm Vũ Văn Vương. Ảnh: CAND

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17-1, gia đình anh V.V.S. phát hiện bà Đ.T.Nh. (SN 1946, trú tại thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), là cô ruột của anh V.V.S., đã tử vong trong tư thế nằm trên giường tại phòng khách.

Sau đó, gia đình tiếp tục phát hiện thêm con dâu của bà Nh., chị Đ.T.T. (SN 1975), cùng hai con của chị T., gồm con trai (SN 2008) và con gái (SN 2006), đều tử vong dưới gầm giường trong buồng ngủ liền kề phòng khách.

Sự việc lập tức được gia đình anh V.V.S. trình báo đến Công an huyện Phú Xuyên.

Nhận được tin báo, Công an đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 4 người tử vong bất thường. Sau hơn 20 giờ đồng hồ tiến hành xác minh và điều tra khẩn trương, đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18-1-2025, lực lượng Công an TP Hà Nội, phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã bắt giữ nghi phạm là Vũ Văn Vương (SN 1973), con trai của bà Đ.T.Nh.

Đấu tranh khai thác "nóng" ban đầu, nghi phạm Vũ Văn Vương khai nhận khoảng 10 giờ ngày 15-1, Vương dùng chày giã cua và tay sát hại con gái là V.T.H. rồi giấu xác dưới gầm giường. Buổi trưa, con trai là V.T.T. về thì Vương bảo con trai vào ngủ rồi đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Vương dùng búa sát hại con trai và giấu xác dưới gầm giường.

Đến tối, vợ của Vương là chị Đ.T.T. đi làm về nhà, khoảng 23 giờ Vương dùng búa và tay sát hại vợ, tiếp tục giấu xác dưới gầm giường.

Đến khoảng 1 giờ ngày 16-1, Vương dùng tay sát hại người mẹ bị bệnh lâu ngày nằm một chỗ trên giường.

Sau khi gây án, Vương viết thư để lại và uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không thành.

Tới chiều 16-1, Vương đón xe khách đi từ Hà Nội bỏ trốn vào Đà Nẵng rồi tiếp tục đón xe khách đi từ Đà Nẵng đến TP Vũng Tàu, thuê xe ôm đến chùa Liên Trì để cầu siêu cho các nạn nhân.