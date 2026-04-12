Bạn đọc

Vụ 42 gốc mai vàng "không giấy tờ" ở Côn Đảo: Sớm rõ những điểm gây tranh luận

Ngọc Giang

(NLĐO)- Vụ tịch thu 42 gốc mai vàng "không giấy tờ" ở Côn Đảo gây tranh luận, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi về cách áp dụng quy định pháp luật

Ngày 12-4, liên quan đến vụ xử phạt, tịch thu 42 gốc mai vàng "không giấy tờ" tại Đặc khu Côn Đảo, trên các bài viết của Báo Người Lao Động, nhiều bạn đọc đã để lại bình luận, bày tỏ các góc nhìn khác nhau về cách xử lý của cơ quan chức năng.

Một số ý kiến cho rằng cần linh hoạt hơn trong xử lý, tạo điều kiện để người dân hoàn thiện thủ tục. Bạn đọc nêu quan điểm: "Thiết nghĩ nên tạo điều kiện, hướng dẫn người dân thực hiện đúng thủ tục thay vì tịch thu và phạt!".

Nhiều người đặt vấn đề về trách nhiệm chứng minh vi phạm. Một bạn đọc bình luận: "Đề nghị cơ quan xử phạt cung cấp, chứng minh hành vi khai thác 42 cây mai từ trong rừng của người vi phạm".

Có ý kiến cho rằng việc kiểm tra tại nơi cất giữ rồi suy luận nguồn gốc là chưa đủ thuyết phục. Một bạn đọc phân tích: "Nếu kiểm lâm bắt tại trận họ đã lấy mai từ rừng (một vài cây gì đó) thì khi kiểm tra tại nhà có thể quy kết số mai ở nhà là sai phạm. Còn đi đến nhà kiểm tra hành chính, rồi dựa vào lý do không có chứng từ để nói là mai rừng thì chưa thuyết phục được".

Bạn đọc tranh luận vụ tịch thu 42 gốc mai vàng "không giấy tờ" ở Côn Đảo - Ảnh 1.

Những cây mai được phát hiện tại Đặc khu Côn Đảo

Một số bình luận đi sâu vào bản chất vụ việc, cho rằng cần làm rõ yếu tố khoa học và thực tế sinh thái. Ý kiến nêu: "Thứ nhất, Ban Quản lý rừng, Chi cục Kiểm lâm Côn Đảo cần khẳng định rõ: rừng tại Côn Đảo có mai hay không. Nếu rừng ở đây từ trước đến giờ không có cây mai mọc tự nhiên, hay được cơ quan, tổ chức trồng hay không...? Nếu rừng tự nhiên, rừng đặc dụng hay rừng trồng tại Côn Đảo không có loại cây mai này sinh sống, không phải do chủ cây khai thác trái pháp luật tại Côn Đảo, mà người dân mua từ đất liền đem ra Côn Đảo để trồng và kinh doanh, thì Hạt Kiểm lâm Côn Đảo cần phải tiếp tục làm rõ và chứng minh số gốc mai đó bị khai thác trộm trái pháp luật ở đâu…".

Bên cạnh đó, một số bạn đọc cũng chia sẻ băn khoăn từ thực tế đời sống khi việc mua bán mai vàng, cây cảnh hiện nay rất phổ biến. Bạn đọc nêu câu hỏi: "Tôi hiện nay có 20 cây mai vàng được mua qua mạng từ các kênh bán mai trên facebook không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Vậy các cây mai của tôi có thuộc diện bị phạt và bị tịch thu không? Hiện người ta mua mai vàng về chăm sóc, chơi hoa cực kỳ nhiều trên cả nước".

Một số ý kiến khác nêu quan điểm: "Cây mai là cây cảnh rất đỗi quen thuộc và người chơi thường mua bán không kèm giấy tờ gì cả. Khắp nước thì có rất nhiều người chơi mai như anh này. Rồi các vườn mai để bán Tết nếu bị kiểm tra và lập luận kiểu này thì xử lý ra sao?".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ sự ủng hộ đối với cơ quan kiểm lâm. Một bình luận cho rằng: "Nếu ở trên đất liền thì có thể vô lý. Nhưng trên đảo thì chắc chắn kiểm lâm có lý do để tịch thu".

Liên quan đến vụ việc, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã có văn bản yêu cầu Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng phối hợp với Công an Đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn gốc 42 gốc mai vàng đã bị xử phạt, tịch thu.

Đồng thời yêu cầu Hạt kiểm lâm chủ động làm việc với người vi phạm, làm rõ nguồn gốc lâm sản theo quy định. Nếu người vi phạm chứng minh được nguồn gốc lâm sản thì tham mưu xử lý đảm bảo quyền lợi cho người dân và đúng quy định pháp luật.

Trong trường hợp nếu người vi phạm không chứng minh được nguồn gốc lâm sản, cơ quan chức năng chứng minh được nguồn gốc 42 gốc mai vàng nêu trên do đào bới từ rừng tự nhiên tại Đặc khu Côn Đảo đưa về cất giữ, chăm sóc tạo dáng cây cảnh thì tiếp tục xử lý theo quy định nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên tại Đặc khu Côn Đảo.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cũng đã có văn bản báo cáo vụ việc gửi Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, UBND TP HCM để xem xét, chỉ đạo.


Vụ 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc: Hạt Kiểm lâm Côn Đảo thông tin chính thức

