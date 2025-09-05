HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ 5 nhân viên bị điện giật thương vong: Khởi tố chủ quán bar Bistro Fou Beach Club

Tr.Đức

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố Nguyễn Tuấn Đạt, chủ quán bar Bistro Fou Beach Club - nơi xảy ra vụ điện giật khiến 5 nhân viên thương vong

Ngày 5-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ việc 5 học sinh bị điện giật thương vong khi đi làm thêm, xảy ra tại quán bar Bistro Fou Beach Club (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), vào 0 giờ ngày 25-6.

Khởi tố chủ quán bar Bistro Fou Beach Club liên quan vụ 5 nhân viên làm thêm bị điện giật - Ảnh 1.

Quán bar Bistro Fou, nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào 0 giờ 50 phút ngày 25-6, tại quán bar Bistro Fou Beach Club đã xảy ra một vụ tai nạn do điện giật. Vào thời điểm đó, 5 nhân viên, trong đó có cả học sinh làm việc thời vụ, đang dọn dẹp tại khu vực bể nước trước sân khấu chính của quán thì bất ngờ bị điện giật.

Phát hiện sự cố, những người xung quanh đã cắt điện, kéo các nạn nhân ra khỏi bể nước và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó đã xác định 2 nhân viên tử vong, 3 nhân viên bị thương và được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy điều trị.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là T.Q.Tr. và T.Đ.H. (cùng SN 2008 và cùng trú tại xã Dương Huy, TP Cẩm Phả cũ, tỉnh Quảng Ninh ); các nạn nhân bị thương là N.T.Đ. (SN 2009), N.C.N. (SN 2009, cùng trú phường Bãi Cháy) và Đ.K.C. (SN 2008, ở xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cũ)

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt - chủ cơ sở kinh doanh Bistro Fou Beach Club để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động theo Khoản 2, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, bị can Đạt có vi phạm trong công tác lắp đặt, sử dụng hệ thống điện tại cơ sở; đồng thời thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí, sử dụng lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

