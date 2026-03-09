Vụ 8 nhà dân cheo leo bên mép ‘vực’: Yêu cầu làm rõ phương án sử dụng khối lượng đất đào

Sở Xây dựng vừa gửi UBND tỉnh Đồng Nai về kết quả kiểm tra, xử lý các nội dung liên quan việc thi công hạ cốt nền đường tại Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải (Dự án ĐT 753).

Nhận thông tin phản ánh về việc thi công hạ cốt nền tại dự án ảnh hưởng đến một số hộ dân, ngày 2-3-2026, đoàn kiểm tra gồm: Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Tân Lợi đã kiểm tra hiện trường dự án đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 thuộc gói thầu XL04.

Kết quả kiểm tra ghi nhận có 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công công trình với độ chênh cao khoảng 5-10 m. Nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, chưa đủ toàn bộ mặt bằng để tổ chức thi công.

Trong điều kiện thi công hạn chế về mặt bằng và chênh cao nền đào lớn, đã làm 8 hộ dân có nhà nằm ngay sát mép phạm vi đào bị ảnh hưởng, nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Đến ngày 6-3-2026, kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy dự án qua đoạn tuyến trên đã tạm dừng thi công. Đồng thời, 8 hộ dân sau khi được hỗ trợ chi phí đã di chuyển người và tài sản đến nơi ở tạm vào ngày 4-3-2026.

Đối với phần khối lượng đất đào thuộc phạm vi dự án, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, hồ sơ thiết kế, một phần khối lượng đất đào được tận dụng điều phối để đắp nền trong phạm vi công trình, phần đất dôi dư được tập kết về 4 bãi chứa gần phạm vi công trình. Phần đất dư dôi này đang được tính toán dự kiến sử dụng làm đất đắp nền cho đoạn tuyến 17 km tiếp theo đã được bổ sung vào dự án.

Qua kiểm tra hiện trường, đoàn kiểm tra được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xác định 4 vị trí bãi chứa khối lượng đào nền đường thuộc gói thầu XL04.

Để việc triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật về quản lý đất, môi trường và xây dựng, đồng thời, có phương án đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng tài sản của người dân trong phạm vi dự án, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức rà soát, báo cáo chi tiết kết quả thực hiện việc lập và phương án sử dụng khối lượng đất đào trong quá trình triển khai thi công.

Trong đó, nêu rõ khối lượng, mục đích tận dụng hoặc xử lý đảm bảo phù hợp, tuân thủ theo các quy định pháp luật về quản lý đất, môi trường và xây dựng. Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật đối với báo cáo, kết quả đã thực hiện.

Song song đó, chủ đầu tư khẩn trương tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định pháp luật. Có kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên báo cáo tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng thời hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Chỉ được tiếp tục triển khai thi công dự án đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các quy định khác có liên quan.

Liên quan sự việc trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp địa phương đã hỗ trợ mỗi hộ 6 triệu đồng/tháng trong thời gian 6 tháng để di dời tới nơi ở tạm. Nguồn tiền từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Cũng trong báo cáo gửi UBND tỉnh, theo Sở Xây dựng, đối với phần khối lượng đất đào ngoài phạm vi thực hiện dự án, hiện Phòng Kinh tế UBND xã Tân Lợi đã tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với 2 thửa đất số 36 và 37, tờ bản đồ số 110. Đồng thời, đang tham mưu UBND xã Tân Lợi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.