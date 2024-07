Vụ ám sát sẽ đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng?

Nhiều thông tin vô căn cứ về vụ nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử hôm 13-7 ở TP Butler, bang Pennsylvania - Mỹ đã tràn ngập mạng xã hội ngay sau khi cựu Tổng thống Donald Trump được đưa khỏi sân khấu.

Các thông tin nói trên xuất hiện trên nhiều nền tảng, như Gab, Truth Social và Parler, vốn được các nhóm cực hữu ưa chuộng, cũng như trên các mạng xã hội X, Telegram, Facebook và Instagram.

Chẳng hạn, theo tờ The New York Times, một số bài viết đổ lỗi cho các nhân vật mờ ám từ phe cánh tả nhằm vào ông Trump, dựa trên ý tưởng do chính ông Trump lan truyền rằng một “nhà nước ngầm” hoặc một nhóm bí mật trong chính phủ đang tìm cách ngăn ông tái đắc cử.

Các thành viên đảng Cộng hòa xem tin tức về vụ ông Donald Trump bị bắn tại TP Milwaukee, bang Wisconsin - Mỹ hôm 13-7. Ảnh: Reuters

Một số tài khoản mạng xã hội cho rằng một tay súng có liên hệ với "nhà nước ngầm" đã bắn ông Trump. Các tài khoản này cũng đổ lỗi cho những cơ quan chính phủ như Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) vì đã nhắm vào cựu tổng thống dù không đưa ra bằng chứng nào.

Một số tài khoản khác cho rằng kẻ nổ súng là thành viên của nhóm cực tả antifa hoặc hành động thay mặt cho cộng đồng người chuyển giới. Dĩ nhiên là không bài viết nào đưa ra chứng cứ cho các giả thuyết của họ.

Các chuyên gia về thông tin sai lệch ngay lập tức kêu gọi mọi người cẩn trọng, không nên đưa ra kết luận vội vàng. Họ cảnh báo về khả năng xuất hiện rất nhiều thông tin sai lệch lan truyền về ai đứng sau vụ nổ súng, ai đã thực hiện nó và những sự kiện dẫn đến vụ việc.

Nghị sĩ Derrick Van Orden của đảng Cộng hòa cho rằng ông Donald Trump xem như thắng cuộc bầu cử cuối năm nay, sau khi ông sống sót trong vụ ám sát ngày 13-7. Ảnh: Politico

Hiện chưa rõ động cơ của kẻ nổ súng và các quan chức thực thi pháp luật cần nhiều thời gian để điều tra những gì đã xảy ra. Trước mắt, FBI đã xác định được nghi phạm là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi.

Theo trang Politico, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tin rằng những gì xảy ra có thể giúp con đường trở lại Nhà Trắng của ông Trump trở nên dễ dàng hơn. Nghị sĩ Derrick Van Orden thậm chí cho rằng ông Trump xem như đã thắng cuộc bầu cử (diễn ra vào tháng 11 tới) sau khi sống sót trong vụ tấn công.

Nhiều thành viên khác của đảng này dù không mạnh miệng như thế nhưng vẫn dự đoán vụ ám sát sẽ củng cố sự ủng hộ dành cho cựu tổng thống.