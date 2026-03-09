HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ án "bán đường" tại Khu Công nghệ cao TPHCM: 12 bảo vệ hầu tòa

Trần Thái

(NLĐO) - Theo nội dung truy tố, hàng trăm lượt xe tải nặng, vốn bị cấm từ 6 giờ đến 22 giờ, đã "tàng hình” nhờ nhóm bảo vệ Khu Công nghệ cao.

Ngày 9-3, TAND TPHCM đã quyết định hoãn phiên xét xử sơ thẩm vụ án "bán đường" tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Theo hồ sơ vụ án, 12 nhân viên tại đội bảo vệ thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ).

"Bán đường" cho xe tải nặng

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, vụ việc bắt đầu từ khoảng đầu năm 2020 đến tháng 5-2023. Các tuyến đường D1 và D2 trong Khu Công nghệ cao vốn là đường dân sinh, cơ quan chức năng đặt biển báo cấm các xe vận tải trên 3,5 tấn lưu thông trong khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Nắm bắt được nhu cầu của các doanh nghiệp vận tải muốn rút ngắn quãng đường hoặc né tránh các tuyến đường khác, Nguyễn Giang Sơn (đội trưởng Đội bảo vệ) đã chủ động thỏa thuận với các doanh nghiệp. Theo đó, để được lưu thông qua Khu Công nghệ cao trong khung giờ cấm, các doanh nghiệp phải chi tiền "hàng tháng" cho Sơn. Số tiền này tùy thuộc vào số lượng xe của mỗi doanh nghiệp, được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Hệ thống vận hành qua Zalo và danh sách "xe ưu tiên"

Để thực hiện trót lọt kế hoạch, Sơn thống nhất với các phó đội trưởng là Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Bạch Hổ cùng các tổ trưởng, tổ phó khác. Sau khi nhận tiền và biển số xe từ doanh nghiệp, danh sách các xe "đã mua đường" được gửi vào nhóm Zalo làm việc của đội bảo vệ.

Vụ án "bán đường" tại Khu Công nghệ cao TPHCM: 12 bảo vệ hầu tòa - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, một cơ chế kiểm soát tại các chốt trực được các bảo vệ này thiết lập. Theo đó, bảo vệ trực tại chốt có nhiệm vụ kiểm tra biển số xe đi qua. Nếu biển số xe nằm trong danh sách trên Zalo, xe sẽ được cho qua. Nếu không có trong danh sách, bảo vệ sẽ nhắc nhở xe quay đầu, không được vào đường cấm.

Các bị cáo bị truy tố theo khoản 2 vì hành vi phạm tội có tình tiết có tổ chức. Khung hình phạt đối với tội danh này tại khoản 2 điều 356 Bộ Luật Hình sự là từ 5 năm đến 10 năm tù.

Cũng theo nội dung truy tố, thực tế, đội bảo vệ không có thẩm quyền dừng xe hay xử lý vi phạm giao thông mà chỉ có trách nhiệm nhắc nhở nhưng họ đã lợi dụng vị trí công tác để thực hiện việc kiểm soát trái phép này nhằm thu lợi bất chính.

"Bảng giá" chia chác

Số tiền thu được từ các doanh nghiệp, Sơn phân chia định kỳ hàng tháng cho cả đội ngũ. Theo lời khai, hàng tháng Sơn chia cho Hồ Tấn Đạt khoảng 10 triệu đồng, Nguyễn Thanh Bạch Hổ từ 3 đến 5 triệu đồng.

Các tổ trưởng và tổ phó cũng nhận được từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng mỗi tháng tùy theo giai đoạn. Những nhân viên bảo vệ trực tiếp tại các chốt cũng được chia từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, một số tổ trưởng như Trần Phát Vĩnh Thanh, Nguyễn Hữu Khu, hay tổ phó Đoàn Ngọc Thịnh còn tự ý nhận thêm tiền riêng từ các cá nhân, doanh nghiệp khác để cho xe qua trạm, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi người.

Tổng số tiền mà Nguyễn Giang Sơn đã nhận từ các doanh nghiệp được xác định là hơn 1,56 tỉ đồng. Trong đó, Sơn hưởng lợi cá nhân 400 triệu đồng, số còn lại dùng để chia cho các thành viên trong đội.

Đến nay, các bị cáo được xác định đã nộp lại tổng cộng 1,48 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

